Roma, la terza maglia del centenario si ispira all'Alba Audace

Per guardare al futuro a volte serve ispirarsi al passato: è quello che ha in mente la Roma per la maglia del suo centenario. Secondo le prime indiscrezione pubblicate sul portale specializzato Footy Headlines, la terza divisa dei giallorossi per la stagione 2027-28 sarà un omaggio all'Alba Audace, una delle tre società fondatrici del club della capitale. È stata proprio l'Alba, infatti, insieme alla Fortitudo-Pro Roma e al Foot Ball Club di Roma, a dare vita nel 1927 all'A.S. Roma.



