Roma, la terza maglia del centenario si ispira all'Alba Audace

Per guardare al futuro a volte serve ispirarsi al passato: è quello che ha in mente la Roma per la maglia del suo centenario. Secondo le prime indiscrezione pubblicate sul portale specializzato Footy Headlines, la terza divisa dei giallorossi per la stagione 2027-28 sarà un omaggio all'Alba Audace, una delle tre società fondatrici del club della capitale. È stata proprio l'Alba, infatti, insieme alla Fortitudo-Pro Roma e al Foot Ball Club di Roma, a dare vita nel 1927 all'A.S. Roma.
© Footy Headlines
Cos'altro sappiamo dalle anticipazioni? I colori della maglia celebrativa richiameranno quelli dell'Alba, dunque vedremo con tutta la probabilità una base bianca con dettagli in verde scuro. E lo stemma invece? Sul petto, a sinistra, svetterà il classico simbolo con l'acronimo ASR. Questa divisa, la cui uscita è prevista per la fine dell'estate 2027, non sarà l'unica in onore di un secolo di storia giallorossa: si tratta di una parte del grande piano della Roma e di Adidas per rendere omaggio a ciascuno dei tre club fondatori. Lecito, dunque, aspettarsi altre sorprese nelle prossime settimane... Perché no, magari prima di quanto possiamo immaginare.
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