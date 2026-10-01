COSA RISCHIA

Roma, atteso il verdetto sul Fair Play finanziario: si va verso una multa

Atteso tra circa un mese il parere del Club Financial Control Body sui conti della Roma. Si va verso la multa, ma non si escludono scenari più nefasti

01 Ott 2026 - 10:49
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In estate la Roma ha intrapreso un percorso chiaro, ma irreversibile. Sforare dai parametri fissati dal settlement agreement firmato quattro anni fa con la UEFA per preservare i capisaldi della rosa e affrontare la prima stagione in Champions dopo sette anni, lasciando a Gasperini la sua squadra senza cedere pezzi pregiati entro il 30 giugno scorso. Inevitabilmente, il club di proprietà dei Friedkin ora dovrà affrontare le conseguenze di questa politica. 

E il responso non dovrebbe tardare. È previsto per novembre il parere del Club Financial Control Body sul mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario. Lo scenario più probabile, a oggi, è una multa che si dovrebbe aggirare tra i dieci e i 15 milioni di euro per la non osservanza dei target, a detta dell'edizione romana de "La Repubblica". Alla sanzione pecuniaria potrebbe aggiungersi anche una limitazione della rosa per le competizioni europee

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Ma sullo sfondo, il rischio ancor più nefasto è l'esclusione dalle coppe intercontinentali per la stagione 2027/2028. In merito, però, sarebbero arrivate rassicurazioni da parte del presidente Ceferin. Il dossier, infatti, è stato oggetto di discussione il numero uno della UEFA e il patron giallorosso Dan Friedkin nel corso di un colloquio avuto a Copenaghen a margine dell'assemblea dei club europei. 

Friedkin avrebbe rassicurato Ceferin sull'intenzione della società di mantenere in ordine in conti. Una strategia perseguibile grazie agli introiti accresciuti negli ultimi anni, con prospettive di cresciuta ottenute anche mediante il ritorno in Champions League. Senza dimenticarsi del nuovo stadio a Pietralata, autorizzato dalla conferenza dei servizi e che è destinato ad aumentare i ricavi del club. Un progetto che ha ottenuto il beneplacito del presidente UEFA. 

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