Roma, atteso il verdetto sul Fair Play finanziario: si va verso una multa

Ma sullo sfondo, il rischio ancor più nefasto è l'esclusione dalle coppe intercontinentali per la stagione 2027/2028. In merito, però, sarebbero arrivate rassicurazioni da parte del presidente Ceferin. Il dossier, infatti, è stato oggetto di discussione il numero uno della UEFA e il patron giallorosso Dan Friedkin nel corso di un colloquio avuto a Copenaghen a margine dell'assemblea dei club europei.