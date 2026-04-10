Gasperini: "Con Ranieri ci parleremo. Quarta scelta? A Roma sono contento: avevo chiesto due giocatori..."

Giampiero Gasperini ha appeso gli scarpini al chiodo ormai da anni ma ancora oggi si diverte a dribblare: vittime delle sue finte non sono più gli avversari in campo ma i giornalisti e le loro domande "scomode". E così Gasp parte analizzando il 3-0 maturato in campo contro il Pisa: "La partita si è messa bene subito. In Serie A non ci sono partite facile, poi magari lo possono diventare. I ragazzi hanno avuta un’ottima reazione: il secondo tempo di Milano ci aveva lasciato tanta amarezza. Però ora siamo ancora lì, in corsa per la Champions. Le parole di Ranieri? Meglio non fare paragoni con l'Atalanta perché loro hanno fatto qualcosa di straordinario con i giovani. Avevamo una squadra che era competitiva da subito. Con Ranieri non ci sono mai stati screzi, ci vedremo settimana prossima. Sono molto contento per il 3-0 e per la classifica (ride, ndr). Nei prossimi giorni tiferemo per Atalanta e Inter, vedremo cosa succederà: adesso ci godiamo la vittoria".