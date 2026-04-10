Le pagelle di Roma-Pisa: Malen è di un altro pianeta, Soulè lancia segnali positivi e Pisilli è meno preciso del solito

Malen 8 - Dategli un metro e creerà un'occasione chiara. Dategliene due e non lascerà scampo al portiere. È quello che avviene dopo meno di tre minuti per il gol dell'1-0. Il 2-0 invece è un gol da rapace dell'area di rigore. Ci vuole anche questo. Il 3-0 è un altro piccolo capolavoro, un tocco solo decisivo sulla verticalizzazione di Solè. È di un altro pianeta.