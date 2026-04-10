Le pagelle di Roma-Pisa: Malen è di un altro pianeta, Soulè lancia segnali positivi e Pisilli è meno preciso del solito
Sufficienti i tre difensori centrali che erano naufragati a San Siro contro l'Inter, sempre attento Svilardi Enzo Palladini
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ROMA
Svilar 6,5 - Una buona parata su una delle poche incursioni pisane, conclusione di Tramoni nel primo tempo. Poi una bella uscita su Hojholt nella ripresa.
Ghilardi 6 - Sta lì dietro, a differenza di Mancini, gioca da difensore puro e porta a casa una sufficienza.
Ndicka 6 - Aveva bisogno di riprendersi dopo la serata da incubo vissuta a San Siro, un'avversaria come il Pisa serve anche a questo.
Hermoso 6 - Non vagabonda per il campo come aveva fatto nella partita di San Siro contro l'Inter, anche perché sa che la squadra è rimaneggiata ed è meglio non correre rischi. Inizialmente commette qualche errore di troppo nelle uscite, poi si rimette in linea.
Celik 6 - Si avvicina la fine della stagione e con essa anche la possibilità d scegliersi una nuova squadra, quindi tiene molto a farsi vedere in forma. Macchia un po' la partita con un'ammonizione evitabile.
Dal 33' st Angelino sv.
Cristante 6 - Utilizzato più nel gioco aereo che con la palla a terra, più nella fase difensiva che in costruzione. Però la sua parte la fa, come accade quasi sempre.
Pisilli 5,5 - Non ha l'entusiasmo che di solito lo caratterizza, nè la precisione dei passaggi. Sarà anche merito delle densità del Pisa, ma non è una grande serata per lui.
Rensch 6,5 - Anche giocando e piede invertito, regge bene il duello con il veloce Tourè, facendolo ammonire quasi subito. Partecipa con un assist al 2-0 di Malen.
Dal 40' st Venturino sv.
Soulè 6 - Nel primo tempo è molto timido nelle sue iniziative, fatica a trovare lo spunto per saltare l'avversario. Poi si scuote, prende ritmo e verticalizza per Malen nell'azione del 3-0. Finalmente segnali positivi.
Dal 19' st El Aynaoui 6 - Entra a partita indirizzata, non deve fare molto altro che gestire.
Pellegrini 6,5 - Con il tempo sta recuperando le sua qualità tecniche e soprattutto balistiche, che però gli fruttano solo un incrocio dei pali su punizione oltre che diverse giocate efficaci. Si deve arrendere a un problema muscolare.
Dal 1' st El Shaarawy 6 - Si muove bene, con molta voglia e con qualche buon risultato.
Malen 8 - Dategli un metro e creerà un'occasione chiara. Dategliene due e non lascerà scampo al portiere. È quello che avviene dopo meno di tre minuti per il gol dell'1-0. Il 2-0 invece è un gol da rapace dell'area di rigore. Ci vuole anche questo. Il 3-0 è un altro piccolo capolavoro, un tocco solo decisivo sulla verticalizzazione di Solè. È di un altro pianeta.
Dal 33' st Robinio Vaz sv.
Allenatore Gasperini 6,6 - Urla tanto, sobbalza sulla panchina quando vede errori o atteggiamenti sbagliati. Fiuta il pericolo della sottovalutazione.
PISA
Semper 5,5; Calabresi 5,5 (40' st Coppola sv), Caracciolo 4,5, Canestrelli 5,5; Tourè 5 (9' st Akinsammiro 5,5), Hojholt 5 (9' st Piccinini 6), Aebischer 6, Angori 6; Leris 5, Tramoni 5,5 (29' st Loyola), Moreo 6 (29' st Durosimni 5,5). Allenatore Hiljemark 5,5.