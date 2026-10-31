Gasperini: "In gol con tanti giocatori, ottimo segnale"

La Roma ha passeggiato sulle rovine dell'Udinese, confermando di essere una delle grandi favorite per la vittoria dello scudetto. Gian Piero Gasperini si gode il successo anche se tiene in guardia i suoi per quanto visto nella ripresa. "I numeri dicono qualcosa: facciamo tanti gol e con tanti giocatori diversi, è sintomo anche di fiducia nei giocatori che credono di poter esser decisivi. Questo è un grande segnale. E' normale il calo dopo il 4-0, anche se avevo detto di stare attenti a non prendere gol, ma tra tre giorni giochiamo a Manchester e più che le forze fisiche viene a mancare un po' di concentrazione. Però appena avevamo la possibilità di accelerare potevamo essere pericolosi", ha detto il tecnico giallorosso.