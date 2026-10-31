Gasperini: "In gol con tanti giocatori, ottimo segnale"

© Getty Images
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La Roma ha passeggiato sulle rovine dell'Udinese, confermando di essere una delle grandi favorite per la vittoria dello scudetto. Gian Piero Gasperini si gode il successo anche se tiene in guardia i suoi per quanto visto nella ripresa. "I numeri dicono qualcosa: facciamo tanti gol e con tanti giocatori diversi, è sintomo anche di fiducia nei giocatori che credono di poter esser decisivi. Questo è un grande segnale. E' normale il calo dopo il 4-0, anche se avevo detto di stare attenti a non prendere gol, ma tra tre giorni giochiamo a Manchester e più che le forze fisiche viene a mancare un po' di concentrazione. Però appena avevamo la possibilità di accelerare potevamo essere pericolosi", ha detto il tecnico giallorosso.
"Ho la fortuna di avere tutti giocatori che danno una grande disponibilità, siamo un mix fantastico. Ghilardi era un po' arrabbiato per un gol bellissimo annullato con lo Slovan, questa rabbia gli era rimasta dentro e ha fatto un bellissimo gol stasera", ha aggiunto.
"Un periodo così lungo con continuità di risultato faccio fatica a ricordarlo, forse con l'Atalanta quando abbiamo vinto l'Europa League. C'è un po' di fatica perché le partite sono tutte di alto livello, penso che dopo questa sosta gli impegni saranno meno. Ed essere riusciti a ruotare la rosa, nonostante le assenze di Dybala, Kone e Svilar, è importante. Spero di recuperarli presto", ha concluso.