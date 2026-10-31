Premier League, il Tottenham di De Zerbi piega il Crystal Palace

31 Ott 2026 - 20:38
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Il Tottenham di Roberto De Zerbi supera per 2-0 il Crystal Palace nella 9/a giornata di Premier League, ottenendo così la terza vittoria consecutiva. Il Palace è rimasto in inferiorità numerica dal 13' minuto a causa di un cartellino rosso diretto estratto nei confronti di Jean-Philippe Mateta per un intervento a gamba tesa su Micky van de Ven; in seguito, i difensori Archie Gray e Jan Paul van Hecke hanno segnato i gol della vittoria per gli Spurs. In classifica il Tottenham risale all'ottavo posto con 12 punti alla pari del Bournemouth.

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