Inter, Marotta: "Nuovo stadio è un progetto stratosferico, straordinario sforzo di Oaktree"

"Un derby ha un valore unico, spero sia veramente uno spot per il nostro calcio. Chiaramente dalla nostra vogliamo vincere, siamo motivati per farlo, ma grande rispetto per gli avversari". Il presidente dell'Inter Beppe Marotta presenta così la sfida contro il Milan. Sul nuovo stadio: "Dobbiamo guardare il passato e il presente di San Siro, ma bisogna guardare al futuro, fatto di esigenze nuove, di stadi sicuri e ospitali. Senza parlare degli introiti superiori che danno alle società - ha detto a Sky Sport - Lo sforzo che è stato fatto, con Oaktree dalla nostra parte, è straordinario per una struttura unica nel mondo e va applaudito ciò che è stato fatto. Finalmente siamo arrivati al giorno zero e alla presentazione di un progetto stratosferico".