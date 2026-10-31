Inter, Marotta: "Nuovo stadio è un progetto stratosferico, straordinario sforzo di Oaktree"

31 Ott 2026 - 20:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Un derby ha un valore unico, spero sia veramente uno spot per il nostro calcio. Chiaramente dalla nostra vogliamo vincere, siamo motivati per farlo, ma grande rispetto per gli avversari". Il presidente dell'Inter Beppe Marotta presenta così la sfida contro il Milan. Sul nuovo stadio: "Dobbiamo guardare il passato e il presente di San Siro, ma bisogna guardare al futuro, fatto di esigenze nuove, di stadi sicuri e ospitali. Senza parlare degli introiti superiori che danno alle società - ha detto a Sky Sport - Lo sforzo che è stato fatto, con Oaktree dalla nostra parte, è straordinario per una struttura unica nel mondo e va applaudito ciò che è stato fatto. Finalmente siamo arrivati al giorno zero e alla presentazione di un progetto stratosferico".

Ultimi video

02:12
Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"

Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"

01:22
DICH GASPERINI 2 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "In questa Roma mi rivedo, tutti determinanti"

01:42
DICH GASPERINI 1 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "Partita di valore, ma c'è da stare attenti"

02:13
DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

01:27
DICH GATTUSO PER SITO 31/10 DICH

Gattuso: "L'obiettivo sono i 40 punti, pensiamo partita dopo partita"

01:50
Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

01:44
Spalletti contro il suo passato napoletano

Spalletti contro il suo passato napoletano

01:21
La Serie A riparte con Bologna-Monza

La Serie A riparte con Bologna-Monza

01:16
Roma a Udine con vista sulla Champions League

Roma a Udine con vista sulla Champions League

02:07
Allegri avverte: "La Juventus non è morta"

Allegri avverte: "La Juventus non è morta"

01:27
DICH ALLEGRI PER SITO 31710 DICH

Napoli, Allegri: "Juve costruita per i primi posti: per noi sarà dura"

01:52
Guida per il Derby

Guida per il Derby

02:15
Chivu verso il Derby

Chivu verso il Derby

01:22
Pulisic, rinnovo e Derby: "Vogliamo vincere"

Pulisic, rinnovo e Derby: "Vogliamo vincere"

01:13
Gerry Cardinale, numero uno del Milan, carica la squadra

Gerry Cardinale, numero uno del Milan, carica la squadra

02:12
Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"

Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"

I più visti di Calcio

Milan e Inter svelano il Generali Stadium: il nuovo stadio da 71.500 posti. | "Sarà più San Siro di prima"

Le prime immagini del Generali Stadium: "Sarà un nuovo simbolo per Milano"

MCH PROTESTA CURVA PER SAN SIRO MCH

La protesta dei tifosi dell'Inter: "Luci a San Siro, non le spegnerete mai"

Spalletti, un anno nero

Spalletti, un anno nero

21 MCH CARDINALE ESCE DA SAN SIRO POST BOLOGNA 28/10 MCH

Cardinale esce da San Siro a testa bassa dopo il ko con il Bologna

HL 2' TG FIORENTINA - ATALANTA 29/10 SRV

Fiorentina-Atalanta 2-2: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:47
Striscione tifosi Inter contro la demolizione di San Siro: "Non abbattiamo la Scala del Calcio"
21:14
Milan, Kakà entra nella Hall of Fame e si commuove: "Difficile da spiegare. Il coro di Sheva per Pulisic"
20:51
Udinese, Runjaic: "Primo tempo imbarazzante, ora decide la società"
20:47
Milan, Cardinale: "Sarò attivo in ogni finestra di mercato, ci sarà un annuncio a breve". In arrivo Krosche
20:38
Premier League, il Tottenham di De Zerbi piega il Crystal Palace