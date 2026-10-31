Udinese, Runjaic: "Primo tempo imbarazzante, ora decide la società"

"Il nostro primo tempo è stato imbarazzante a livello difensivo. Abbiamo concesso reti troppo facili. È stata una serata no, abbiamo conseguito un brutto risultato. Adesso comunque abbiamo tempo per preparare la prossima partita a Venezia, resto fiducioso su come invertire la rotta". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando il pesante ko casalingo dell'Udinese contro la Roma. "So bene che potremo cambiare la situazione già dalla prossima gara - ha aggiunto - ma non sta a me deciderlo", ha concluso, rimettendosi di fatto al giudizio della società, che proprio in questi minuti sta decidendo sul suo futuro.