VERSO GENOA-ROMA

Roma, Gasperini: "Il momento decisivo sarà maggio, non le prossime due settimane"

Il tecnico giallorosso sulla sfida al Genoa di De Rossi: "Conosco Marassi, sarà difficile"

07 Mar 2026 - 16:42
videovideo

"Le prossime due settimane non saranno decisive, continuo a ripetere che ora dobbiamo stare dentro a tutto e dobbiamo farlo prima fino ad aprile e poi fino a maggio. Il momento decisivo sarà maggio". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida della sua Roma contro il Genoa a Marassi: "Turnover? Non si possono fare previsioni ora, adesso sono tutte gare importanti, dalla coppa al campionato. Fare calcoli ora non serve a niente. Speriamo solo non ci tocchino altri infortuni. Si guarda di volta in volta, ma ci sarà bisogno di tutti, anche di Arena, ma non so quando e dove. Io ora conosco bene Genova e il Genoa, non dobbiamo fare altri pensieri. A Marassi non è facile".

Tornando al pari con la Juve, Gasp ha poi osservato: "Sicuramente con Napoli e Juve abbiamo fatto due punti ma potevano esser di più. Martedì ci siamo ritrovati dispiaciuti per com'è andata la gara, poi si può continuare a parlare di questo oppure analizzare le prestazioni e le cose buone fatte, dipende sempre da cosa vuoi vedere. Ho rivisto la partita coi bianconeri e non abbiamo sofferto, anche nei minuti finali quando abbiamo preso il 3-2. Se poi si vuole giudicare tutta la partita su quello... non riesco a ragionare in quell'ottica".

Capitolo infortuni: "Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina, è un argomento in cui non possiamo competere con i professionisti. Lo staff medico si è dovuto confrontare con casi limite, a partire da Ferguson che è arrivato da un anno post intervento, poi c'è stato il caso di Angelino, quello di Bailey e Dovbyk, ora di Dybala. Non sono casi frequenti, sicuramente per la squadra dover rinunciare per tanto tempo a loro è pesante, ma nonostante questo siamo qui e andiamo avanti con i migliori propositi". 

Parlando di Dovbyk e Ferguson ha poi sottolineato come l'ucraino potrebbe rientrare a fine aprile o ai primi di maggio, mentre sull'irlandese ha annunciato che anche lui si opererà per il problema alla caviglia, dichiarando conclusa la sua stagione.

Leggi anche

Incubo Dybala: operato per la lesione del menisco esterno. I tempi di recupero

gasperini
roma
genoa

Ultimi video

02:19
Il derby nerazzurro

Il derby nerazzurro

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

01:32
Il derby secondo Allegri

Il derby secondo Allegri

01:53
Maignan contro Sommer

Maignan contro Sommer

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

03:10
Questa sera Juventus-Pisa

Questa sera Juventus-Pisa

01:09
Paulo Dybala operato

Paulo Dybala operato

02:19
Il derby nerazzurro

Il derby nerazzurro

I più visti di Roma

La Roma trova De Rossi

La Roma all'esame De Rossi

Cena Gasperini-Totti, tifosi giallorossi impazziti: "Serata tra amici"

La zampata di Gatti riprende la Roma in extremis: beffa Gasp, Spalletti salva la Champions

Roma-Juve: le foto della gara dell'Olimpico

Agli ottavi sarà derby Bologna-Roma: giallorossi con il ritorno all'Olimpico

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:37
Arbitra minorenne aggredita, Aia: "Episodi intollerabili, superato il limite"
16:27
Brutte notizie per Gattuso in vista dei play-off: Calafiori ko con l'Arsenal
16:11
Infortunio Ronaldo, il messaggio social: "Mi sto riprendendo"
16:02
Parma, Cuesta sfida la Fiorentina: "Squadra cresciuta molto rispetto all'andata"
16:00
Cremonese, che sorpresa: di nuovo in lista David Okereke