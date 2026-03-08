QUI ROMA

Gasperini: "Sfortunati negli episodi, non ne usciamo ridimensionati"

Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso dopo la sconfitta di Genova

08 Mar 2026 - 20:48
"Loro hanno impostato la partita così, era molto difficile giocarla, c'era molta aggressività. Noi abbiamo risposto bene, non siamo mai stati sotto. Abbiamo creato più di loro in una partita difficile, poco giocata, con grande aggressività e molti raddoppi e lanci lunghi. Non è un momento molto positivo anche in tante piccole mischie, siamo stati non fortunati negli episodi ma non usciamo ridimensionati da questa partita". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta incassata in casa del Genoa. "Ci siamo adattati bene a questo tipo di partita, il secondo gol è arrivato in un momento neanche di pericolo, anzi dopo l'1-1 c'era la sensazione di poterla vincere - ha aggiunto - Siamo stati un po' distratti e abbiamo preso gol ma non abbiamo subito tanti tiri, la difesa non ha rischiato praticamente nulla. E' un momento così e lo dobbiamo accettare, voglio mettere in evidenza lo spirito straordinario della squadra. Non sono preoccupato, lo spirito di questi giovanotti è grandioso, ho poco da rimproverare. Preoccupato? Chi è preoccupato sta a casa. Sono preoccupato che siamo quarti in classifica, che giochiamo l'ottavo col Bologna, poi col Como e di nuovo l'Europa League? Ci sono stagioni che guardi gli altri. Qui siamo protagonisti".

