Fonseca: "Per quindici minuti non siamo stati noi. Dobbiamo essere più continui"

"E' difficile per me commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo e poi abbiamo perso le nostre caratteristiche. Dopo il due a uno dell'Inter siamo tornati quelli di prima. Sono stati fatali i primi quindici minuti all'inizio della ripresa". Dopo la partita dell'Olimpico, Fonseca torna a parlare di un vecchio problema giallorosso. "Non può essere una questione fisica, visto quanto correvamo alla fine". Getty Images

L'allenatore della Roma prova a spiegare i motivi del calo di concentrazione dei suoi: "A inizio secondo tempo abbiamo perso la capacità di pressare Vidal e Brozovic e ci siamo abbassati. Abbiamo perso l'aggressività. L'ingresso di Cristante è stato importante ma è chiaro che per noi è fondamentale avere Veretout che ci permette di pressare l'avvio di azione avversaria. Non credo che la Roma abbia pochi centrocampisti di interdizione. Abbiamo Villar, Veretout, Cristante, Diawara e anche Pellegrini pò giocare in quella posizione".

Alla domanda se questa partita sia stata una risposta a chi accusa la Roma di avere dei problemi contro le grandi, Fonseca ha risposto: "Dobbiamo avere chiaro in mente che se possiamo fare delle cose in alcuni momenti della partita le possiamo fare sempre e non possiamo permetterci di sbagliare perché le squadre con grandi qualità ti puniscono. Il derby? E' un'altra partita che dobbiamo preparare nel modo giusto visto che anche la Lazio è una grande squadra. Dobbiamo pensare a come migliorare e come mantenere sempre le nostre caratteristiche".