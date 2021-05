Fonseca: "Mou onesto con me. Nessun rimpianto per Manchester"

DOPO IL CROTONE

"Molti di questi giocatori hanno giocato contro il Manchester. È difficile mantenere la stessa intensità. E' stata una buona partita, anche nel primo tempo abbiamo creato ottime occasioni. Era importante gestire la stanchezza. Il risultato lo ha permesso". Queste le parole di Paulo Fonseca dopo la partita con il Crotone rilasciate a Sky Sport. "I giovani? - ha aggiunto l'allenatore della Roma - Darboe sta bene. Reynolds è giovane, viene da un altro campionato. Ha bisogno di tempo. Siamo in difficoltà con i giocatori, ma ha qualità. Può far bene".

Sui rimpianti relativi alla partita dell'andata a Manchester, Fonseca ha detto: "La squadra ha fatto un buon primo tempo. Non avevamo ragione per cambiare. Quello che è successo è che abbiamo iniziato a prendere gol nel secondo tempo. La strategia era corretta. Mourinho? E' stato corretto e onesto. Abbiamo parlato. Lui è portoghese, non c’è nessun problema. Ho un buon rapporto con lui. Il mio futuro? Vediamo. In questo momento non posso dire niente".