Fonseca: "E' un buon momento per affrontare l'Inter"

VERSO ROMA-INTER

Paulo Fonseca sa che la partita contro l'Inter potrebbe rappresentare una svolta nella stagione della Roma, lanciandola verso obiettivi forse inattesi. "L'Inter - dice il tecnico giallorosso - è una grande squadra, ha un'identità forte, è facile capire come gioca, ma è difficile da contrastare. Per me è una squadra collettivamente forte, ma abbiamo preparato la partita pensando a questo".

Vietato parlare di scudetto: "Per noi è importante la partita di domani, vogliamo giocare per vincere. Poi pensiamo alla Lazio. Non è giusto pensare di più in questo momento".

All'Inter non va concessa profondità: "L'Inter gioca con le due punte e usa la profondità, ma in Italia tutte le squadre sono molto profonde. Domani sarà lo stesso, è importante controllare la profondità dell'Inter".

Fonseca è contento del momento che attraversa la squadra: "È un buon momento, la squadra sta vincendo e ha fiducia. Importante far giocare tutti, ora dobbiamo gestire questi 2-3 mesi bene, abbiamo tante partite ed e' importante che tutti stiano bene fisicamente per affrontare queste gare, che sono tante".

"Abbiamo lavorato come sempre. Tutti i giocatori sono molto motivati, mi sembra che la squadra abbia fiducia e ambizione per giocare una buona partita" ha ribadito Fonseca.

Poi una battuta su Conte a chi gli chiede se lo ringrazierà per aver rifiutato la panchina della Roma due anni fa, permettendo all'ex Shakhtar di diventare l'allenatore giallorosso. "Parleremo prima o dopo la partita, ma non penso affronteremo questo discorso" continua ridendo.

Sulla formazione, invece, annuncia: "Mirante ha avuto nuovamente qualche problema e giocherà Pau Lopez, mentre il secondo sarà Fuzato che è rientrato dal prestito". Su Spinazzola nessun dubbio: "Sara' titolare". Mentre il ballottaggio tra Cristante e Villar resta. Infine sulle recenti esclusioni di Diawara: "Sta bene, molto meglio fisicamente. Deve aspettare, avrà sicuro un'opportunità di giocare".