Roma, Dybala: "L'affetto dei tifosi vale tantissimo, possiamo vincere la Coppa Italia"

Paulo Dybala entra e risolve la partita contro il Genoa, lanciando la Roma ai quarti di finale: "La Coppa Italia è un obiettivo, sappiamo che possiamo vincerla ma dobbiamo credere di potercela fare. Era importante vincere, in qualsiasi maniera. Tutti dobbiamo migliorare, me compreso, e tra poco torna Wijnaldum che ha esperienza". La Joya a Sportmediaset ringrazia l'affetto dei tifosi, che lo hanno festeggiato anche prima della partita per il Mondiale vinto con l'Argentina: "Un riconoscimento bellissimo e indimenticabile, l'amore della gente comunque era arrivato prima della vittoria in Qatar: per me vale tantissimo questa cosa. Diciamo che stasera il cerchio si è chiuso bene".