Coppa Italia, Roma-Genoa 1-0: Dybala porta Mourinho ai quarti

ROMA-GENOA 1-0

All'Olimpico i giallorossi vincono grazie a una magia dell'attaccante argentino nella ripresa

La Roma batte 1-0 il Genoa negli ottavi di Coppa Italia e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Napoli-Cremonese. All'Olimpico nel primo tempo gli uomini di Mourinho fanno il match e collezionano corner, ma il forcing giallorosso si stampa sulla traversa colpita da Pellegrini. Nella ripresa poi entra Dybala e la Joya decide la partita al 64' saltando mezza difesa rossoblù e battendo Martinez di sinistro.

LA PARTITA

Dopo il pareggio in extremis col Milan in campionato, la Roma bagna il suo esordio stagionale in Coppa Italia con una vittoria di misura e conquista il passaggio ai quarti. Contro un Genoa tosto, ma poco efficace e cattivo in zona gol, all'Olimpico i giallorossi mettono in campo tecnica, fisicità e qualità e centrano l'obiettivo grazie a una perla di Dybala nella ripresa. Un colpo da top player che rompe l'equilibrio nel momento più delicato del match e indirizza inesorabilmente la gara regalando ai giallorossi il passaggio del turno senza extratime. Un colpo da campione del mondo che fa la differenza e non dà scampo al Grifone, bravo a combattere e ben messo in campo, ma poco coraggioso e pericoloso.

Rimaneggiate nell'undici iniziale per risparmiare diversi titolari, all'Olimpico Roma e Genoa partono col freno a mano tirato e l'avvio del match è tutto di studio. Più alta e aggressiva sui portatori, è la squadra di Mourinho a prendere in mano il possesso con Matic e a spingere con Zaniolo e Pellegrini. Schierati col 3-5-2, gli uomini di Gilardino invece fanno densità al limite, escono bene dal basso e ripartono appoggiandosi a Coda e Yalcin. Il primo tiro verso la porta è di Pellegrini, ma il suo sinistro è fuori bersaglio. Poi Kumbulla spedisce alto di testa da buona posizione e Martinez salva il risultato su Abraham. Occasioni che innescano il forcing giallorosso e schiacciano il Genoa. In pressione, la Roma aumenta i giri, spinge e centra una traversa con Pellegrini. Dall'altra parte invece Yalcin spreca un bel contropiede avviato da Sturaro e Sabelli nell'unica azione davvero pericolosa del Grifone e il primo tempo si chiude su un altro colpo di testa largo di Kumbulla sugli sviluppi dell'ennesimo corner giallorosso.

La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Dybala al posto di un acciaccato Pellegrini. Cambio che non modifica l'assetto tattico della Roma e nemmeno l'inerzia del match. Più aggressivi, sono sempre gli uomini di Mourinho a fare la gara e ad attaccare a testa bassa con tanti uomini. Il Genoa però regge l'urto e i giallorosso continuano a collezionare soltanto corner. Dybala cerca di far saltare il banco con una grande giocata, ma Martinez vola e il risultato non cambia. Poi tocca a Bove provarci dal limite, ma Badelj devia il suo destro in calcio d'angolo. In spinta, la banda di Mou attacca con tanti uomini, ma presta anche il fianco alle ripartenze rossoblù. E rischia. Pescato in profondità da Galdames, Coda impegna Rui Patricio in contropiede. Pericolo che accende Dybala. Innestato tra le linee dopo gli ingressi di Strootman, Frendrup e Criscito, l'argentino si beve mezza difesa rossoblù e batte Martinez con un bolide di sinistro. Gol che sblocca il match e segna la gara. In vantaggio, Mou si copre con Celik e nel finale gestisce la partita controllando il forcing del Grifone. Nel Genoa l'ultimo ad arrendersi è Aramu, ma i suoi tentativi non spaventano Rui Patricio e lo Special One vola ai quarti.

LE PAGELLE

Dybala 7,5: entra a inizio ripresa e cambia il match. Incanta l'Olimpico col suo sinistro magico e decide la gara mostrando il meglio del repertorio. Due numeri d'alta scuola e un gol bastano per ribadire chi è

Matic 7: è il cervello della squadra. Detta i tempi e le geometrie della manovra con precisione, qualità e personalità. Tutti lo cercano e lui si fa trovare sempre pronto

Zaniolo 5,5: corre, sgomita, litiga e prova a sfondare usando la forza, ma non basta. Dragusin e Czyborra gli stanno addosso, lo innervosiscono e riescono a fargli perdere lucidità. Nella ripresa alta tensione anche con Bani e cartellino giallo

Kumbulla 5,5: in questa stagione ha giocato pochissimo e si vede. Gli mancano ritmo, tempismo e intensità. Coda lo anticipa o lo aggira spesso. Ha almeno due buone chance per segnare di testa, ma non centra la porta

Yalcin 5: Ibanez gli concede pochissimo spazio, ma quando ha la chance per colpire in contropiede nel primo tempo sbaglia tutto

Coda 6: fisicità e tecnica nello stretto. Dalle sue parti arrivano pochi palloni, ma riesce sempre a difenderli bene

Sturaro 6: solita aggressività e sostanza in mediana. Finché regge, insieme a Badelj e Galdames argina il centrocampo giallorosso con grinta e pressione

Martinez 6,5: attento e reattivo. nel primo tempo si oppone ad Abraham, nella ripresa a vola su una grande giocata di Dybala, Sulla seconda magia della Joya non può fare nulla e si arrende



IL TABELLINO

ROMA-GENOA 1-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 7, Kumbulla 5,5, Ibanez 7; Zalewski 6 (30' st Celik 6), Matic 7, Bove 6,5 (17' st Cristante 6), El Shaarawy 5,5 (17' st Spinazzola 5,5); Zaniolo 5,5 (41' st Tahirovic sv), Pellegrini 6 (1' st Dybala 7,5); Abraham 5,5.

A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Vina, Camara, Volpato, Belotti, Shomurodov, Solbakken. All.: Mourinho 6,5

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Vogliacco 6, Bani 6, Dragusin 6,5; Sabelli 5,5, Sturaro 6 (18' st Frendrup 6), Badelj 6 (18' st Strootman 6), Galdames 5,5 (30' st Aramu 6), Czyborra 6 (18' st Criscito 5,5); Yalcin 5, Coda 6 (30' st Puscas sv).

A disp.: Semper, Agostino, Matturro, , Gudmundsson, Jagiello, Ilsanker, Lipani. All.: Gilardino 5,5

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 19' st Dybala (R)

Ammoniti: Bove, Zaniolo (R); Dragusin, Bani (G)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Paulo Dybala ha realizzato 11 gol al Genoa in tutte le competizioni, solo all'Udinese (12) ha segnato più reti.

• La Roma ha passato il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque partecipazioni a questa fase del torneo.

• Con José Mourinho in panchina la Roma ha ottenuto 18 clean sheet interni in tutte le competizioni, nessuna squadra di Serie A ne conta di più nel periodo (18 anche Inter e Juventus).

• Contando tutte le competizioni la Roma è la squadra di Serie A che ha colpito più legni in stagione (17).

• La Roma ha effettuato 14 tiri nel primo tempo, considerando tutte le competizioni era dallo scorso agosto che non tentava più conclusioni nella prima frazione di gioco (15 contro la Cremonese in Serie A).

• La Roma ha ottenuto quattro clean sheet consecutivi contro il Genoa per la seconda volta in tutte le competizioni (la prima tra il 1939-1941).

• Il Genoa è stato eliminato per la 15ª volta consecutiva agli ottavi di finale di Coppa Italia, l’ultima volta che ha superato questo turno è stato nel 1991/92.

• Domenico Criscito è tornato a giocare con il Genoa 236 giorni dopo l’ultima volta (contro il Bologna in Serie A).