Calcio

Coppa Italia, Lazio-Milan: le formazioni ufficiali

04 Dic 2025 - 19:59

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Lazio(4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Sarri. Milan(3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Allegri.

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

12:31
Italiano: "Gol vittoria meritato"

Italiano: "Gol vittoria meritato"

04:42
Cuesta: "Prestazione ottima"

Cuesta: "Prestazione ottima"

01:02
Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

01:30
Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

02:53
Bologna-Parma 2-1: gli highlights

Bologna-Parma 2-1: gli highlights

01:18
Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

03:51
Fabiani: "Grande posta in palio"

Fabiani: "Grande posta in palio"

03:28
Italiano: "Abbiamo dato tutto"

Italiano: "Abbiamo dato tutto"

04:09
Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

02:31
Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

01:46:16
Bologna-Parma: partita integrale

Bologna-Parma: partita integrale

01:24
89' | Gol di Castro (Bologna-Parma 2-1)

Lo stacco di Castro vale i quarti: Bologna-Parma 2-1

01:19
38' | Gol di Rowe (Bologna-Parma 1-1)

Rowe ci prova due volte e alla fine fa centro: Bologna-Parma 1-1

01:18
13' | Gol di Benedyczak (Bologna-Parma 0-1)

Benedyczak gela il Dall'Ara in contropiede: Bologna-Parma 0-1

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

21:15
Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"
21:04
Bologna, Italiano: "Con Immobile abbiamo una freccia in più"
21:00
Disordini a Bolzano, Daspo per sette tifosi del Palermo
20:58
Collina: "Pensiamo al Var per i calcio d'angolo ai Mondiali 2026"
20:53
Mondiali 2026, Trump conferma presenza a sorteggio gironi