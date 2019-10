Cori razzisti contro Rolando Vieira, le scuse della Roma

AL FERRARIS

Nuovo caso di razzismo in Serie A, questa volta è accaduto allo stadio Ferraris durante Sampdoria-Roma quando dal settore giallorosso si sono uditi buu razzisti contro Rolando Vieira, centrocampista guineense della squadra blucerchiata. Dopo la partita la Roma si è voluta scusare con il giocatore tramite una nota apparsa su Twitter: "L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista".

Rolando Vieira, interpellato a fine partita, aveva confermato di avere udito i cori ma non aveva commentato altro: "Ho sentito tutto ma non voglio parlarne. Succede troppo spesso e invece non dovrebbe accadere" le parole alla Rai.