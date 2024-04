Caso Mancini, Panucci: “Io non avrei mai fatto un gesto del genere"

Il gesto di Gianluca Mancini di sventolare una bandiera laziale con raffigurato un topo dopo la vittoria nel derby ha scatenato molte polemiche, la procura della Figc ha aperto un'inchiesta e ha fatto discutere molto anche nello studio di Pressing, dove era presente l'ex difensore giallorosso Christian Panucci, che di derby in carriera ne ha giocati molti, anche nella Capitale: "Il derby di Roma è diverso da tutte le altre partite - ha spiegato l'ex difensore - è il derby dello sfottò, i giocatori arrivano talmente carichi che poi quando sei in campo ti trasformi. Io non l’avrei mai fatto un gesto del genere, proprio per cultura mia, vivo a Roma da 25 anni e non ho mai preso in giro i laziali, però questo è il derby di Roma, è come Boca-River Plate, da altre parte non le vedi però questa è Roma".