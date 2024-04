Roma-Lazio, parapiglia post derby: Mancini sventola bandiera Lazio con topo

roma-lazio

Il difensore e i compagni sotto la Sud per festeggiare dopo la vittoria contro i biancocelesti

Roma-Lazio, lo spettacolo del derby































































© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma vince 1-0 e al triplice fischio parapiglia finale tra i giocatori giallorossi e quelli della Lazio, con la partita salita di tensione nella ripresa. Una volta che le due squadre si sono allontanate l'una dall'altra, Mancini, autore del gol vittoria, ha portato i suoi compagni sotto la Sud per festeggiare. Poi è partito lo sfottò, con il difensore giallorosso che ha preso dalla Curva una bandiera biancoceleste con un ratto nero al centro e l'ha sventolata per qualche secondo prima di riconsegnarla ai tifosi.

Mancini: "Il gol nel derby mi mancava, sono l'uomo più felice del mondo"

"Derby vinto dopo tanto, era il decimo per me e mi mancava il gol. Sono l'uomo più felice del mondo". Dopo la festa in campo Gianluca Mancini festeggia anche ai microfoni di Dazn: "La vittoria è per i nostri tifosi, non vincevamo da tanto, se lo meritano perché sono sempre stati con noi anche quando siamo usciti dalla Coppa Italia. Il gol rende felice, ma l'importante era vincere. La maglia di oggi la terrò per sempre". "Sono tre punti speciali, ma ora non dobbiamo mollare, perché ci aspetta un mese molto intenso", ha aggiunto.

Immobile: "C'è modo e modo di esultare"

Del parapiglia nel finale di gara ha parlato anche Ciro Immobile spiegando che "nel finale ho visto un po' di caos, cose da derby.

C'è modo e modo di esultare, c'è chi lo fa con stile e chi meno ma questi sono punti di vista".

