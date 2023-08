Amichevoli: tante luci e qualche ombra, la Roma piega la Farense 4-2  

AMICHEVOLI

La squadra di Mourinho va sopra 3-0 nel primo tempo ma si distrae nel finale. A segno Belotti, Pellegrini e due autoreti

© AS Roma twitter Pirotecnico 4-2 per la Roma contro la Farense nella sua terza amichevole dal ritiro portoghese. La squadra di Mourinho stappa la gara al 3’, grazie all’autogol di Artur Jorge. Poco dopo la mezzora arriva il raddoppio con il tap-in di Belotti (che colpisce anche una traversa), poi al 42’ il 3-0 di Pellegrini. Nella ripresa altre due autoreti: Kristensen prima (67’) e Silva poi (90’), con il gol della bandiera di Maxuel nel finale.

Buona prova della Roma, che piega 4-2 la Farense in amichevole ad Algarve. Pronti via e i giallorossi passano in vantaggio: al 3’ minuto Spinazzola calcia in porta, e dopo la respinta del portiere Artur Jorge insacca clamorosamente il pallone nella sua porta, nel tentativo di spazzare. Verso il quarto d’ora viene impegnato anche Rui Patricio, che in tuffo salva sul colpo di testa di Duarte. Poco dopo la mezzora arriva il raddoppio giallorosso: al 33’ girata di El Shaarawy (molto attivo in questo precampionato), parata dell’estremo difensore dei portoghesi e tap-in vincente di Belotti. Nove minuti più tardi la Roma inizia a prendere il largo, con il 3-0 siglato da Lorenzo Pellegrini. Al duplice fischio la formazione allenata da Mourinho è avanti di tre reti.

A inizio secondo tempo Mou decide di concedere minutaggio, tra gli altri, a Dybala, Aouar e Kristensen. I giallorossi gestiscono il possesso palla, senza affondare in maniera significativa. Al 67’ la Farense accorcia però le distanze, proprio con Kristensen che appoggia in maniera maldestra all’indietro per Svilar (anch’egli subentrato), insaccando il pallone nella sua porta. Nei minuti finali i lusitani prendono coraggio, ma incassano il 4-1 al 90’ con il terzo autogol della serata, siglato da Gonçalo Silva. Al 93’ c’è anche spazio per il 4-2 (finale) di Maxuel, con i giallorossi che si distraggono una volta in più. Vince la Roma, nonostante qualche svista di troppo nella seconda parte di gara.