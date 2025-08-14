Post razzisti contro Tel dopo Supercoppa, Tottenham: "Vigliacchi"

Il Tottenham ha duramente condannato i post razzisti su Mathys Tel comparsi sui social media dopo la finale di Supercoppa europea di ieri sera, vinta dal Paris Saint Germain contro gli 'Spurs'. Il calciatore francese, punta del Tottenham, è stato insultato per aver sbagliato uno dei due calci di rigore che hanno consegnato la coppa al Psg (dopo i supplementari le due squadre si trovavano sul 2-2). "Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta di ieri sera in Supercoppa Uefa", ha scritto il Tottenham in un comunicato, "Mathys ha mostrato coraggio e audacia facendosi avanti e calciando un rigore, coloro che lo insultano non sono altro che codardi, che si nascondono dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli". Il club ha anche assicurato che collaborerà con le autorità e le piattaforme social per adottare "la misura più forte possibile contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare". "Siamo al tuo fianco, Mathys", ha aggiunto il Tottenham.