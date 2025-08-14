Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Post razzisti contro Tel dopo Supercoppa, Tottenham: "Vigliacchi"

14 Ago 2025 - 10:52
© Getty Images

© Getty Images

Il Tottenham ha duramente condannato i post razzisti su Mathys Tel comparsi sui social media dopo la finale di Supercoppa europea di ieri sera, vinta dal Paris Saint Germain contro gli 'Spurs'. Il calciatore francese, punta del Tottenham, è stato insultato per aver sbagliato uno dei due calci di rigore che hanno consegnato la coppa al Psg (dopo i supplementari le due squadre si trovavano sul 2-2). "Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta di ieri sera in Supercoppa Uefa", ha scritto il Tottenham in un comunicato, "Mathys ha mostrato coraggio e audacia facendosi avanti e calciando un rigore, coloro che lo insultano non sono altro che codardi, che si nascondono dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli". Il club ha anche assicurato che collaborerà con le autorità e le piattaforme social per adottare "la misura più forte possibile contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare". "Siamo al tuo fianco, Mathys", ha aggiunto il Tottenham.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

05:59
mch atalanta bd 2

Atalanta, allenamento con i tifosi allo stadio: presenti i Percassi

03:48
DICH BRAMBILLA POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve Next Gen, Brambilla: "Bella festa, sempre bello esserci"

03:44
DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

00:46
DICH SOHM FIORENTINA 13/8 DICH

Fiorentina, Sohm: "Dobbiamo alzare il livello, porterò fisico e corsa"

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

I più visti di Calcio

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:52
Post razzisti contro Tel dopo Supercoppa, Tottenham: "Vigliacchi"
10:49
Ceferin sugli stadi in Italia: "Infrastrutture terribili"
08:51
Supercoppa Uefa, 5 Daspo a tifosi del Psg
00:20
Psg, Luis Enrique: "Bravo Tottenham, non so se il risultato è giusto. Su Chevalier..."
23:55
Psg, Marquinhos: "Incredibile vincere così, vogliamo bene a Donnarumma"