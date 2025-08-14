Ceferin sugli stadi in Italia: "Infrastrutture terribili"

A margine della Supercoppa europea giocata a Udine, il presidente della Uefa Ceferin ha parlato della crescita del movimento calcistico italiano, non risparmiando però gli stadi da un duro commento: "Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la nazionale italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato è sempre più interessante: fra le prime cinque leghe il mio torneo preferito è quello italiano. A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c'è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni".