Simeone gela Mourinho: "Morata molto importante per l'Atletico, speriamo resti"

Con Gianluca Scamacca che sembra destinato all'Inter, Alvaro Morata è l'ultimo obiettivo del mercato della Roma per l'attacco. Operazione complicata per via dei costi e dell'impossibilità dei giallorossi di acquistarlo a titolo definitivo e sulla quale arrivano dalla Spagna parole significative di Simeone. "Morata - ha detto il tecnico dell'Atletico Madrid - per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche che nessuno dei nostri attaccanti possiede. Deepay è quello che più gli si avvicina, ma gli piace anche venir fuori e legare (con la squadra, ndr). Alvaro dà profondità, allunga la squadra, è alto ed ha un gran colpo di testa. E' fondamentale, speriamo che resti con noi".