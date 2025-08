Amichevoli: la Roma affonda, poker dall'Aston Villa

La prima sconfitta nel precampionato è durissima per la Roma, che sin qui non aveva subito gol: a Walsall, l'Aston Villa travolge i giallorossi con un pesante 4-0. Gasperini schiera i suoi con Svilar in porta e Celik-Hermoso braccetti ai lati di Mancini, mentre Wesley-Angelino sono gli esterni: mediana con El Aynaoui e Koné, Baldanzi ed ElSha alle spalle di Dovbyk. Le cose rischiano di mettersi subito male, ma Svilar salva il tiro da fuori dei Villans. Il portiere non può nulla al 15', quando Buendia lo fulmina su punizione: traiettoria imparabile e 1-0. Il gol subito manda in tilt la difesa della Roma, con Celik che si perde l'imbucata di Ramsey e l'immediato 2-0 al 17'. La Roma non reagisce, rischia su Konsa e subisce anche il tris prima dell'intervallo: lo segna Watkins, indisturbato sul secondo palo. Nella ripresa Emery effettua vari cambi e perde Rogers per infortunio, mentre Gasperini si gioca Soulé e Cherubini. Proprio l'argentino colpisce l'incrocio dei pali, prima del debutto di Ghilardi. I cambi si susseguono, con tantissime mosse da parte dei tecnici, e nel finale la Roma si distrae ancora: poker di Malen all'85'. Finisce senza recupero e con un netto 4-0 l'amichevole dei giallorossi, che escono da Walsall con le ossa rotte. Gasperini avrà molto da lavorare, a livello mentale e fisico, in vista del "derby" contro l'Everton. Entrambe le squadre sono infatti di proprietà dei Friedkin e si sfideranno sabato, a pochi giorni da una dura batosta per la Roma.