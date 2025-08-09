Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL RICORDO

La Roma ricorda Diogo Jota, Dybala e Ranieri in visita al memoriale ad Anfield

L'argentino, il senior advisor Ranieri e il ds Massara hanno fatto tappa ad Anfield per omaggiare il portoghese scomparso in un tragico incidente stradale

09 Ago 2025 - 12:21

La Roma è a Liverpool per il match amichevole contro l'Everton, e per i giallorossi è occasione anche per rendere omaggio a Diogo Jota. Oltre i colori e le rivalità, il club capitolino ha voluto ricordare il 30enne tragicamente scomparso nell'incidente stradale col fratello André Silva in Spagna. Ci hanno pensato Paulo Dybala, il senior advisor Claudio Ranieri e il direttore sportivo Frederic Massara che hanno fatto tappa ad Anfield dove è allestito il memoriale per il portoghese, portando dei fiori e fermandosi per una preghiera. Attimo di commozione, ricordo e silenzio, circondati da fan incuriositi che da lontano hanno rispettato il gesto e ripreso il momento toccante.

roma
diogo jota

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:32
Maestri del calcio

Maestri del calcio

01:33
Pronto il Parma di Cuesta

Pronto il Parma di Cuesta

01:32
Morata-Como, ci siamo

Morata-Como, ci siamo

01:32
Arthur-Juve story

Arthur-Juve story

01:28
Politano veterano

Politano veterano

01:43
Solo Mou scudetto subito

Solo Mou scudetto subito

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

I più visti di Roma

Roma, che tonfo con l'Aston Villa! Giallorossi ancora imballati e travolti 4-0

Gasperini: "L'obiettivo è acquisire credibilità. Lookman? Dispiaciuto per lui e per l'Atalanta"

Roma, Ferguson: “Qui per tornare in Champions. Voglio segnare in ogni partita”

Roma, le immagini dell'amichevole con l'Aston Villa: in campo con la terza maglia

Gasperini aspetta Dybala: "Spero rientri prossima settimana"

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Joan Gonzalez
12:50
L'ex Lecce Joan Gonzalez annuncia il ritiro a 23 anni: problemi al cuore
12:00
Milan, al via la vendita degli abbonamenti per i tifosi con disabilità
11:13
Pace fatta tra Barcellona e Ter Stegen, riavrà la fascia
Maresca
10:11
Chelsea, Maresca verso il Milan: "Situazione difficile per noi"
09:08
Dimarco: "L'Inter deve lottare per vincere tutte le competizioni"