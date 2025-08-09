La Roma ricorda Diogo Jota, Dybala e Ranieri in visita al memoriale ad Anfield

La Roma è a Liverpool per il match amichevole contro l'Everton, e per i giallorossi è occasione anche per rendere omaggio a Diogo Jota. Oltre i colori e le rivalità, il club capitolino ha voluto ricordare il 30enne tragicamente scomparso nell'incidente stradale col fratello André Silva in Spagna. Ci hanno pensato Paulo Dybala, il senior advisor Claudio Ranieri e il direttore sportivo Frederic Massara che hanno fatto tappa ad Anfield dove è allestito il memoriale per il portoghese, portando dei fiori e fermandosi per una preghiera. Attimo di commozione, ricordo e silenzio, circondati da fan incuriositi che da lontano hanno rispettato il gesto e ripreso il momento toccante.