eFootall si aggiorna con il calciomercato estivo

Ambassador Edition/Pack e pacchetto per principianti ora disponibili

L'Ambassador Edition/Pack con Lionel Messi e Lamine Yamal, ambasciatori di eFootball, è ora disponibile.

Oltre a giocatori di alto livello e oggetti per l'allenamento, ogni pacchetto includerà carte selezionate dagli stessi calciatori e oggetti necessari per personalizzare i loro stadi.