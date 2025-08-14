eFootall si aggiorna con il calciomercato estivo

© Ufficio Stampa
Konami Digital Entertainment B.V. – KONAMI annuncia il lancio del nuovo season update di eFootball, che introduce una serie di nuove funzionalità, ricompense e migliorie al gameplay.
Seguite “eFootball Connect” sul canale YouTube di eFootball per tutte le informazioni e le ultime notizie.
Ottenete ricompense in-game e godetevi la nuova stagione
I giocatori potranno guadagnare numerose ricompense in-game, tra cui monete eFootball utilizzabili per ingaggiare nuovi giocatori, training item per lo sviluppo dei propri calciatori, EXP e GP. Le ricompense potranno essere ottenute attraverso campagne in-game dal Campaign Hub, speciali bonus login e completando gli obiettivi delle campagne.
Inoltre, grazie alla nuova funzione “Link-Up Play”, i giocatori potranno ottenere l'allenatore del Manchester United Ruben Amorim e i calciatori che soddisfano le condizioni per attivare le sue abilità.
Carta Messi gratuita per i nuovi giocatori eFootball
Una volta completato il tutorial, i nuovi giocatori otterranno gratuitamente una carta Show Time: Lionel Messi.
Nuove opzioni personalizzazione stadio
I giocatori potranno ora personalizzare il proprio stadio combinando vari elementi quali colori, coreografie dei tifosi ed elementi decorativi. Creerete così un design unico e personale che rifletterà il vostro stile.
Disponibile la nuova funzione allenatore “Link-Up Play"
“Link-Up Play” è una nuova funzione che consentirà a più calciatori di eseguire combinazioni speciali o potenziare le proprie abilità durante determinate azioni di gioco, una volta soddisfatte le condizioni richieste.
L'abilità Link-Up si attiverà quando due giocatori, chiamati “Center Piece” e “Key Man”, in possesso di stili di gioco specifici si troveranno nelle posizioni designate.
Disponibile l’Edition/Set José Mourinho “Link-Up Play”
Il leggendario allenatore che ha portato l'Inter alla tripletta nella stagione 2009-2010, José Mourinho, è ora disponibile! Possiede l'abilità link-up “Diagonal Long Pass A”.
Oltre all'Edition/Set, a partire da venerdì 15 agosto sarà disponibile “Epic & Show Time: Diagonal Long Pass A”, con Wesley Sneijder e Samuel Eto'o come giocatori Epic in grado di attivare la mossa “Link-Up Play” di José Mourinho.
Ambassador Edition/Pack e pacchetto per principianti ora disponibili
L'Ambassador Edition/Pack con Lionel Messi e Lamine Yamal, ambasciatori di eFootball, è ora disponibile.
Oltre a giocatori di alto livello e oggetti per l'allenamento, ogni pacchetto includerà carte selezionate dagli stessi calciatori e oggetti necessari per personalizzare i loro stadi.
Nuove caratteristiche gameplay e controllo
L'aggiornamento apporta una serie di migliorie al gameplay, tra cui una maggiore velocità e movimenti più realistici dei giocatori, controlli della difesa potenziati e migliorati sui dispositivi mobile, nuovi controlli per le azioni da fermo e una nuova funzione di annullamento tiro.
Commenti (0)