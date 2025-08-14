Chiellini: "Ibra il più forte, Ronaldo un esempio"

I Mondiali, invece, "mi sono andati tutti male: nei due a cui ho partecipato, nel 2010 e nel 2014, non abbiamo superato il primo turno. Alle due edizioni successive non ci siamo nemmeno qualificati. Quando nel 2017 perdemmo il playoff con la Svezia non ho dormito per più notti". Pensando all'appuntamento con la coppa del mondo 2026 "dico - ha aggiunto Chiellini - che i nostri ragazzi si 'devono' qualificare per dare questa gioia ai tanti bambini che ancora non hanno nemmeno visto l'Italia partecipare. Sogno una finale tra l'Italia e il Brasile allenato da Ancelotti, con cui tra l'altro mi dispiace di non aver mai lavorato. Sarebbe una partita storica". Nella sua carriera Chiellini ha fatto tutta la trafila in azzurro: "Ho giocato praticamente in tutte le Nazionali giovanili - ha raccontato - seguendo un percorso formativo fondamentale. Da ragazzo già mi sembrava un sogno vestire le maglie dell'Under 15 o dell'Under 16". Quando ha messo per la prima volta piede a Coverciano "era un torneo di Natale, avevo 15 anni. Se penso a tutto quello che c'è stato dopo mi vengono i brividi".