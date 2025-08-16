Roma, Bailey a un passo: oggi la possibile chiusura. Parola ai Friedkin su Sancho

ATTESA PER SANCHO

Discorso diverso per Jadon Sancho. Dopo i contatti estremamente positivi avvenuti nella giornata di ieri, la Roma sembrava essere molto vicina all'acquisto dell'attaccante dal Manchester United, pista che però al momento sembra essersi raffreddata. Nonostante l'accordo raggiunto tra i due club (prestito oneroso a 20 milioni più obbligo di riscatto), mancava ancora il sì definitivo del giocatore, al quale è stato offerto un quinquennale con ingaggio a salire. Un'operazione non chiusa, sia per il mancato sì del calciatore, che non è ancora arrivato, sia perché la mancata cessione di Manu Koné ha rallentato la trattativa. A prendere una decisione definitiva sarà direttamente la proprietà del club, con i Friedkin che decideranno se investire sull'esterno classe 2000.