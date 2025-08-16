Roma, Bailey a un passo: oggi la possibile chiusura. Parola ai Friedkin su Sancho

La dirigenza giallorossa è pronta a regalre un nuovo attaccante a Gasperini, nell'attesa di capire se chiudere definitivamente il colpo Sancho
La Roma accelera per Leon Bailey. Dopo i contatti positivi delle ultime ore, nella giornata di oggi il ds giallorosso Massara proverà a chiudere definitivamente per l'arrivo nella Capitale dell'esterno giamaicano. La trattativa è in stato avanzato, con i club che stanno provando a definire gli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. Bailey dovrebbe trasferirsi in giallorosso in prestito oneroso a 4 milioni e diritto di riscatto, fissato a 16 milioni. Le sensazioni sono positive da entrambe le parti, con la chiusura che sembra essere più vicina. Inoltre, secondo The Athletic, l'attaccante non è stato convocato da Unai Emery per l'esordio in Premier League contro il Newcastle, previsto oggi alle 13:30.
ATTESA PER SANCHO
Discorso diverso per Jadon Sancho. Dopo i contatti estremamente positivi avvenuti nella giornata di ieri, la Roma sembrava essere molto vicina all'acquisto dell'attaccante dal Manchester United, pista che però al momento sembra essersi raffreddata. Nonostante l'accordo raggiunto tra i due club (prestito oneroso a 20 milioni più obbligo di riscatto), mancava ancora il sì definitivo del giocatore, al quale è stato offerto un quinquennale con ingaggio a salire. Un'operazione non chiusa, sia per il mancato sì del calciatore, che non è ancora arrivato, sia perché la mancata cessione di Manu Koné ha rallentato la trattativa. A prendere una decisione definitiva sarà direttamente la proprietà del club, con i Friedkin che decideranno se investire sull'esterno classe 2000.
