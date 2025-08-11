Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Secondo quanto filtra dall'entourage del portiere, le emozioni che prevalgono al momento sono delusione e amarezza: l'azzurro, protagonista della campagna trionfale in Champions League, è convinto di meritare tutt'altro rispetto e considerazione dai vertici della sua società. Alla base della rottura, l'impasse sul rinnovo di contratto: i francesi hanno offerto un rinnovo al ribasso (con una parte fissa e una variabile in base a prestazioni e presenze). Una proposta più o meno inaccettabile per uno dei leader della squadra nonché tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Entrambe le parti sono rimaste trincerate dietro le loro posizioni facendo si che la tensione crescesse giorno dopo giorno fino ad arrivare allo strappo finale: è improbabile che Gigio e i suoi agenti siedano di nuovo al tavolo del Psg per trattare un prolungamento. Uno scontro frontale impensabile fino a poco tempo fa: Donnarumma in ogni dichiarazione ribadiva la sua volontà di rimanere ancora per anni a Parigi. In due mesi, dalla vittoria della Champions League, il rapporto è deteriorato fino al punto di arrivare a questo lancio degli stracci con l'esclusione dalla squadra e, la probabile (attesa nelle prossime ore), replica del calciatore.