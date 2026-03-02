Bologna, Italiano: "Odgaard determinante, Castro doveva fare di più"
Quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per il Bologna, che con il gol di Odgaard al 90' sbanca anche il campo del Pisa.
Vincenzo Italiano analizza la prestazione a 360 gradi in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, Castro ha sbagliato due occasioni dove doveva fare di più. Ci prendiamo questa vittoria e sappiamo che con un calendario così fitto abbiamo bisogna di tutti. Odgaard ha dimostrato di essere determinante da quella posizione".
Promosso Orsolini, due rimandati: "Riccardo è entrato bene, mi è piaciuto. Bernardeschi e Cambiaghi possono e devono essere più determinanti in zona gol".