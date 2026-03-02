Bologna, Italiano: "Odgaard determinante, Castro doveva fare di più"

02 Mar 2026 - 21:38
Quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per il Bologna, che con il gol di Odgaard al 90' sbanca anche il campo del Pisa.

Vincenzo Italiano analizza la prestazione a 360 gradi in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, Castro ha sbagliato due occasioni dove doveva fare di più. Ci prendiamo questa vittoria e sappiamo che con un calendario così fitto abbiamo bisogna di tutti. Odgaard ha dimostrato di essere determinante da quella posizione".

Promosso Orsolini, due rimandati: "Riccardo è entrato bene, mi è piaciuto. Bernardeschi e Cambiaghi possono e devono essere più determinanti in zona gol". 

