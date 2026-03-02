la novità

Infantino duro: "I giocatori che si coprono la bocca vanno squalificati"

Lotta al razzismo nel calcio: Infantino propone il cartellino rosso per i giocatori che si coprono la bocca per insultare

02 Mar 2026 - 09:14
Gianni Infantino ha deciso di usare il pugno duro contro il razzismo e la nuova mossa della Fifa potrebbe cambiare radicalmente il modo di stare in campo dei calciatori già dai prossimi Mondiali. L'idea, discussa seriamente durante l'ultimo meeting dell'Ifab, è quella di punire con l'espulsione diretta chi si copre la bocca per rivolgersi agli avversari, una pratica diventata purtroppo un'abitudine per nascondere insulti pesanti.

Il caso che ha fatto traboccare il vaso è quello che ha coinvolto Vinicius Junior del Real Madrid e Gianluca Prestianni del Benfica in Champions League, con quest'ultimo attualmente sospeso in attesa di indagini proprio per presunte offese razziste mascherate dalla maglia davanti alle labbra.

Il presidente della Fifa è stato categorico ai microfoni di Sky News: chi non ha nulla da nascondere non ha motivo di celare il labiale, quindi se il gesto serve a coprire un'offesa discriminatoria, il cartellino rosso deve diventare la conseguenza naturale per ripulire il calcio da questi comportamenti inaccettabili.

