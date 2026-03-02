Pisa, Hiljemark non si abbatte: "Siamo sfortunati, meritavamo la vittoria"

Lo splendido gol di Odgaard allo scadere consegna la vittoria al Bologna e fa sprofondare il Pisa, ma il tecnico dei toscani Oscar Hiljemark prova a non abbattersi e si complimenta con i suoi: "Ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo la vittoria. Sono molto orgoglioso di loro, abbiamo avuto diverse occasioni e Skorupski ha salvato il risultato. Poi Odgaard ha fatto un gol pazzesco. Dobbiamo combattere la sfortuna".