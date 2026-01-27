Pocognoli: "Spalletti fonte di ispirazione, di Pogba non parlo. Juve in fiducia, ma vogliamo provarci"

"Dobbiamo restare uniti, vogliamo sfruttare le occasioni da gol per mettere in difficoltà la Juve: loro sono in fiducia, lo abbiamo visto nella gara contro il Napoli": così il tecnico del Monaco, Sebastien Pocognoli, presenta la gara di Champions League contro i bianconeri. "Per me è sempre speciale affrontare una squadra italiana - continua l'allenatore dei monegaschi, nato in Belgio ma di origini italiane - e ho tanto rispetto per Spalletti: è una fonte d'ispirazione, spero che ne venga fuori una bella partita". Nella rosa del Monaco figura anche Paul Pogba, grande ex di giornata: "Ma non ci sarà - annuncia Pocognoli - e non parlo della sua assenza, ma posso solo aggiungere che sta lavorando duramente".