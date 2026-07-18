OSPITE A SORPRESA

Parma, allenamento sotto gli occhi di... Andrea Agnelli. E i tifosi della Juve si scatenano sui social

L'ex presidente della Juve immortalato vicino a Cherubini, suo braccio destro a Torino 

18 Lug 2026 - 22:32
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Ospite a sorpresa nel ritiro del Parma. Nella giornata di sabato infatti, è stato avvistato nel Training Center di Collecchio Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus. Il 50enne, che in settimana ha incassato una sentenza favorevole da parte della Corte di Giustizia Europea in merito al caso plusvalenze-Juve (qui i dettagli), è stato fotografato accanto a Federico Cherubini, ora ad dei crociati e braccio destro dello stesso Agnelli ai tempi dell'avventura comune alla Vecchia Signora. A postare la foto sui social è stato lo stesso profilo ufficiale del Parma.

Impossibile non accorgersi dei tanti commenti al post firmati dai tifosi della Juventus. "Ti aspettiamo Andrea" scrivono in tanti oppure "Forza Pres Agnelli". E ancora: "Torna alla Juve Andrea", "Pres torna, abbiamo bisogno di te". 

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