Parma, allenamento sotto gli occhi di... Andrea Agnelli. E i tifosi della Juve si scatenano sui social

Ospite a sorpresa nel ritiro del Parma. Nella giornata di sabato infatti, è stato avvistato nel Training Center di Collecchio Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus. Il 50enne, che in settimana ha incassato una sentenza favorevole da parte della Corte di Giustizia Europea in merito al caso plusvalenze-Juve (qui i dettagli), è stato fotografato accanto a Federico Cherubini, ora ad dei crociati e braccio destro dello stesso Agnelli ai tempi dell'avventura comune alla Vecchia Signora. A postare la foto sui social è stato lo stesso profilo ufficiale del Parma.