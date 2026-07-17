Parma, presentate le maglie da trasferta per la nuova stagione

Per presentare un kit così profondamente legato alla storia del Club e alla città è stata scelta la Biblioteca Umanistica dei Paolotti, uno dei luoghi simbolo della vita culturale e universitaria di Parma. Situata all'interno del complesso di via D'Azeglio dell'Università di Parma, la Biblioteca occupa gli spazi dell'antica chiesa dei Paolotti e parte dell'ex convento seicentesco costruito dai Frati Minimi di San Francesco di Paola. Nel corso del Novecento il complesso ha ospitato diversi istituti universitari, prima di essere interessato da un importante intervento di recupero concluso nel 2011, che ha restituito alla città il suggestivo chiostro e gli spazi dell'ex chiesa. La Biblioteca è stata inaugurata nel 2014 e oggi custodisce un patrimonio di oltre 170.000 volumi e 370 periodici, rappresentando uno dei principali punti di riferimento per la comunità accademica e la vita culturale cittadina.