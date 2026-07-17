Parma, presentate le maglie da trasferta per la nuova stagione

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PUMA e Parma Calcio presentano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalla Prima Squadra Maschile e Femminile e dal Settore Giovanile nel corso della stagione calcistica 2026/27. Il nuovo Away Kit rende omaggio alla città e al suo heritage culturale attraverso il concept "Shaped by the City". Un design che nasce dagli spazi urbani di Parma e ne interpreta l'identità, trasformando gli elementi distintivi del tessuto cittadino in un simbolo da indossare anche fuori dal campo.
Elemento caratterizzante dell’iconica maglia gialloblu è la texture grafica ispirata alle tradizionali pavimentazioni di Piazza Garibaldi e, più in generale, delle piazze italiane. Un dettaglio visivo che crea un legame diretto con il cuore della città e richiama il concept “Una piazza per l’Europa” che ha accompagnato la candidatura vincente di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027. La maglia celebra questo importante riconoscimento, esprimendo i valori di partecipazione, innovazione e appartenenza che hanno portato Parma a conquistare il titolo.
Dal punto di vista del design, l'Away Kit si distingue per una base Faster Yellow, valorizzata da righe orizzontali in Clyde Royal, gli iconici colori del Parma Calcio. Completano il look un elegante colletto girocollo a costine e uno scudo con la scritta 1913 sul retro del collo, un dettaglio che celebra l'anno di fondazione del Club. La nuova maglia, dalla vestibilità regular, è realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia PUMA dryCELL, progettata per favorire la gestione dell'umidità e mantenere il corpo asciutto anche durante le performance più intense. Il design senza cuciture, unito alla struttura jacquard ultraleggera sulla parte posteriore, migliora traspirabilità e comfort, garantendo prestazioni ottimali per tutta la durata del match.
Per presentare un kit così profondamente legato alla storia del Club e alla città è stata scelta la Biblioteca Umanistica dei Paolotti, uno dei luoghi simbolo della vita culturale e universitaria di Parma. Situata all'interno del complesso di via D'Azeglio dell'Università di Parma, la Biblioteca occupa gli spazi dell'antica chiesa dei Paolotti e parte dell'ex convento seicentesco costruito dai Frati Minimi di San Francesco di Paola. Nel corso del Novecento il complesso ha ospitato diversi istituti universitari, prima di essere interessato da un importante intervento di recupero concluso nel 2011, che ha restituito alla città il suggestivo chiostro e gli spazi dell'ex chiesa. La Biblioteca è stata inaugurata nel 2014 e oggi custodisce un patrimonio di oltre 170.000 volumi e 370 periodici, rappresentando uno dei principali punti di riferimento per la comunità accademica e la vita culturale cittadina.
Con il nuovo Away Kit 2026/27, PUMA e Parma Calcio celebrano il profondo legame tra Club, territorio e comunità, raccontando attraverso il design, una città in continua evoluzione. Il nuovo Away Kit è inoltre impreziosito dalla presenza dei Partner che accompagneranno il Club nella stagione 2026/27. Sulla maglia della Prima Squadra Maschile saranno presenti i loghi di Prometeon, AdmiralBet.news, Crédit Agricole e Moby, confermando una collaborazione già consolidata nelle precedenti stagioni sportive. Sulla divisa del Parma Calcio Women comparirà invece il logo Parmalat. Il nuovo Away Kit 2026/27 è disponibile, a partire da oggi, presso il Parma Calcio Store di Piazzale Risorgimento 1/A, in selezionati retailer e online sullo shop ufficiale del Club.