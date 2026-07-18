Amichevoli: doppietta del giovane Levak salva l'Atalanta nel test con l'Under 23

Sergej Levak, classe 2006 senza presenze in gare ufficiali, salva dalla sconfitta e firma con la doppietta la vittoria in rimonta per 2-1 dell'Atalanta di Maurizio Sarri nella prima amichevole precampionato contro la squadra Under 23 allenata da Nicola Beati allo stadio di Clusone. Il centrocampista croato, aggregato al ritiro della prima squadra a Zingonia, pareggia al 29' del secondo tempo con un rasoterra dal limite sul primo palo per poi segnare al 90'. Assenti i nazionali reduci dai Mondiali, Kolasinac, l'infortunato Hien, Kossounou, De Roon, Pasalic, Ederson, Kamaldeen Sulemana e De Ketelaere. I giocatori a disposizione sono apparsi imballati e in ritardo di condizione con l'Under 23 che passa in vantaggio al 44' grazie al colpo di testa di Zanaboni, prima delle due reti di Levak, altro "prestito" dalla formazione Under 23 per il ritiro della prima squadra.