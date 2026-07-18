Monza, bene il primo test: vince contro la Pro Vercelli

18 Lug 2026 - 21:04
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Primo successo in amichevole per il Monza di Ivan Juric che ha vinto 4-3 nel test contro la Pro Vercelli. Partita subito vivace nonostante il grande caldo e dopo qualche buona occasione non concretizzata dai brianzoli arriva la rete degli ospiti con Burruano. Ma all'11' c'è il pari firmato da Van Koeverden, che infila il suo portiere di testa. Poco dopo è Colpani a siglare il 2-1 di mancino. Nella ripresa Juric fa ruotare diversi uomini. La Pro Vercelli riparte con più convinzione e pareggia con la rasoiata di Rutigliano. Il Monza si riporta avanti al 57' con Forson. Al 79' è Petagna a trovare il poker per i biancorossi. La Pro Vercelli non si arrende e riapre la gara con orgoglio al 84', grazie al tuffo di testa ravvicinato di Comi. La rimonta piemontese però non si concretizza. La prossima amichevole del Monza è in programma venerdì 24 luglio a Linz contro il Galatasaray. 

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