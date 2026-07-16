La Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli e Arrivabene sul caso plusvalenze Juve: la sentenza è storica

Ricordiamo che la faccenda che vede coinvolti Agnelli e Arrivabene ha il suo inizio nel maggio del 2021 con l'indagine Prisma portata avanti dalla Procura di Torino. I faldoni passano poi negli uffici della Procura Federale della Figc con la Corte Federale d'Appello che infligge 24 mesi di inibizione ad Agnelli e 16 mesi ad Arrivabene. Sentenza confermata poi Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva. Nel 2024 infine Agnelli impugna la decisione del Tar che rileva un potenziale contrasto tra le norme statali italiane e il diritto dell'Unione Europea. Oggi poi la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che farà discutere.