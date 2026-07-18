Il Torino di Abate vince 13-0 contro i dilettanti del Pinzolo

Il Torino di Ignazio Abate inizia l'estate con 13 gol al Pinzolo Valrendena. Il primo test dell'estate granata termina con una goleada larghissima contro i dilettanti che militano in prima categoria, tra i marcatori finisce per due volte anche il nuovo arrivato Oristanio. E' il Cholito Simeone a sbloccare la gara dopo meno di due minuti, sempre nei primi 45 minuti c'è da segnalare anche la doppietta di Casadei per il 5-0. Nel secondo tempo Abate rivoluziona la squadra con 11 cambi e trova altri gol dai suoi attaccanti: nel tabellino finiscono Kulenovic (quattro reti), Gabellini (tripletta) e Njie. Il test finisce 13-0, ora la squadra riprenderà gli allenamenti con il prossimo impegno fissato per mercoledì prossimo, ancora a Pinzolo, contro l'Alcione Milano neopromosso in Serie C.