Juve, Boga: "Delusi per l'anno scorso, vogliamo arrivare in alto"

"Nello spogliatoio eravamo tutti un po' delusi perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma quest'anno siamo tutti pronti e motivati per centrarli e arrivare il più in alto possibile": così l'attaccante della Juventus, Jeremie Boga, in vista della prossima stagione. "Abbiamo fatto una buona prestazione, anche se fisicamente non siamo ancora al top - ha aggiunto in zona mista dopo l'amichevole contro il Basilea terminata 0-0 - però con la palla abbiamo dimostrato un bel gioco: prendiamo ogni partita per migliorare la condizione fisica". Alla Juve è stato accostato il suo connazionale Kessié: "Non l'ho sentito di recente, ma è un bravo giocatore ed è anche una bravissima persona" la risposta di Boga. Infine, sul riscatto da parte dei bianconeri: "Ero in vacanza che aspettavo una chiamata - ha concluso l'ivoriano - e quando è arrivata ero molto contento: cerco sempre di dare il massimo per la squadra, alla fine vedremo quanti gol riuscirò a fare".