Juve, Boga: "Delusi per l'anno scorso, vogliamo arrivare in alto"

18 Lug 2026 - 18:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Nello spogliatoio eravamo tutti un po' delusi perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma quest'anno siamo tutti pronti e motivati per centrarli e arrivare il più in alto possibile": così l'attaccante della Juventus, Jeremie Boga, in vista della prossima stagione. "Abbiamo fatto una buona prestazione, anche se fisicamente non siamo ancora al top - ha aggiunto in zona mista dopo l'amichevole contro il Basilea terminata 0-0 - però con la palla abbiamo dimostrato un bel gioco: prendiamo ogni partita per migliorare la condizione fisica". Alla Juve è stato accostato il suo connazionale Kessié: "Non l'ho sentito di recente, ma è un bravo giocatore ed è anche una bravissima persona" la risposta di Boga. Infine, sul riscatto da parte dei bianconeri: "Ero in vacanza che aspettavo una chiamata - ha concluso l'ivoriano - e quando è arrivata ero molto contento: cerco sempre di dare il massimo per la squadra, alla fine vedremo quanti gol riuscirò a fare". 

Ultimi video

01:44
MCH RITIRO INTER FIRMA AUTOGRAFI 18/7 MCH

L'Inter pedala verso il nuovo scudetto, selfie e autografi coi tifosi

01:05
DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

01:46
MCH INTER PRIME PARTITELLE PRIMI GOL MCH

Prime partitelle e primi gol per l'Inter in Germania: le immagini

02:15
DICH MOSCONI (INTER) DICH

Mosconi: "Mi ispiro a Pio Esposito, punto a restare in prima squadra"

04:12
MCH AMICHEVOLE ARMINIA BIELEFELD-BOLOGNA 4-0 MCH

Sconfitta 0-4 con l'Arminia e la follia di Rowe: parte male il Bologna di Tedesco GLI HIGHLIGHTS

01:20
Napoli, Landoni: "Buongiorno ko, cosa succederà adesso…"

Napoli, Landoni: "Buongiorno ko, cosa succederà adesso…"

01:29
Balzarini: "Spalletti carico, i numeri dicono che…"

Balzarini: "Spalletti carico, i numeri dicono che…"

01:38
Nazionale, Ct cercasi

Nazionale, Ct cercasi

02:17
Spettacolo mondiale

Spettacolo mondiale

00:56
Entusiasmo Inter

Entusiasmo Inter

02:24
Inter = Finale mondiale

Inter = Finale mondiale

01:37
Il Napoli del centenario

Il Napoli del centenario

01:31
Amorim detta la linea

Amorim detta la linea

02:37
Spalletti, la rivincita

Spalletti, la rivincita

02:47
Juve, il primo Spalletti

Juve, il primo Spalletti

01:44
MCH RITIRO INTER FIRMA AUTOGRAFI 18/7 MCH

L'Inter pedala verso il nuovo scudetto, selfie e autografi coi tifosi

I più visti di Calcio

DICH ATTA FIORENTINA SU PARAGONI DICH

Siparietto Atta: "Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone...""

Spalletti c'è, la Juve no

Spalletti c'è, la Juve no

MCH ENTUSIASMO INGRESSO NAPOLI MCH

Napoli, che entusiasmo a Dimaro: cori e applausi per Allegri

Haaland conquista Taormina: sorrisi, foto e... in pigiama al compleanno della fidanzata

PANUCCI SU PIRLO CT MCH

Panucci: "Conosco Pirlo, farebbe molto bene. A Dubai lavoro straordinario""

MCH ARRIVO INTER GERMANIA MCH

L'Inter è arrivata in Germania, qui Chivu prepara il bis scudetto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:43
Il Torino di Abate vince 13-0 contro i dilettanti del Pinzolo
19:10
Amichevoli: doppietta del giovane Levak salva l'Atalanta nel test con l'Under 23
18:58
Juve, Boga: "Delusi per l'anno scorso, vogliamo arrivare in alto"
16:50
Juve, Ekhator va subito ko: problema muscolare, al suo posto Openda
16:10
La Juventus riabbraccia Lichtsteiner: l'omaggio prima della sfida con il Basilea