Juve, Ekhator va subito ko: problema muscolare, al suo posto Openda

La prima amichevole stagionale della Juventus inizia con il piede sbagliato per Luciano Spalletti, che perde subito uno dei due nuovi acquisti del mercato estivo: Jeff Ekhator. L'attaccante ex Genoa era partito titolare per la sua prima partita in maglia bianconera, ma poco prima della mezz'ora di gioco è dovuto uscire (al suo posto Openda) per un problema fisico, sembra muscolare, accusato dopo il contrasto con un avversario. Nelle prossime ore il classe 2006 si sottoporrà agli esami del caso, ma l'apprensione è già alta in casa Juve per un infortunio che potrebbe precludere la preparazione del ragazzo.