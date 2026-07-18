Juve, Ekhator va subito ko: problema muscolare, al suo posto Openda

18 Lug 2026 - 16:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

La prima amichevole stagionale della Juventus inizia con il piede sbagliato per Luciano Spalletti, che perde subito uno dei due nuovi acquisti del mercato estivo: Jeff Ekhator. L'attaccante ex Genoa era partito titolare per la sua prima partita in maglia bianconera, ma poco prima della mezz'ora di gioco è dovuto uscire (al suo posto Openda) per un problema fisico, sembra muscolare, accusato dopo il contrasto con un avversario. Nelle prossime ore il classe 2006 si sottoporrà agli esami del caso, ma l'apprensione è già alta in casa Juve per un infortunio che potrebbe precludere la preparazione del ragazzo. 

videovideo

Ultimi video

02:00
MCH BUONUMORE INTER IN GERMANIA MCH

Chivu show in Germania: firma autografi mentre guida il caddy

04:12
MCH AMICHEVOLE ARMINIA BIELEFELD-BOLOGNA 4-0 MCH

Sconfitta 0-4 con l'Arminia e la follia di Rowe: parte male il Bologna di Tedesco GLI HIGHLIGHTS

01:20
Napoli, Landoni: "Buongiorno ko, cosa succederà adesso…"

Napoli, Landoni: "Buongiorno ko, cosa succederà adesso…"

01:29
Balzarini: "Spalletti carico, i numeri dicono che…"

Balzarini: "Spalletti carico, i numeri dicono che…"

01:38
Nazionale, Ct cercasi

Nazionale, Ct cercasi

02:17
Spettacolo mondiale

Spettacolo mondiale

00:56
Entusiasmo Inter

Entusiasmo Inter

02:24
Inter = Finale mondiale

Inter = Finale mondiale

01:37
Il Napoli del centenario

Il Napoli del centenario

01:31
Amorim detta la linea

Amorim detta la linea

02:37
Spalletti, la rivincita

Spalletti, la rivincita

02:47
Juve, il primo Spalletti

Juve, il primo Spalletti

01:44
MCH RITIRO INTER FIRMA AUTOGRAFI 18/7 MCH

L'Inter pedala verso il nuovo scudetto, selfie e autografi coi tifosi

02:07
Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

00:42
MCH ENTUSIASMO INGRESSO NAPOLI MCH

Napoli, che entusiasmo a Dimaro: cori e applausi per Allegri

02:00
MCH BUONUMORE INTER IN GERMANIA MCH

Chivu show in Germania: firma autografi mentre guida il caddy

I più visti di Calcio

DICH ATTA FIORENTINA SU PARAGONI DICH

Siparietto Atta: "Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone...""

Spalletti c'è, la Juve no

Spalletti c'è, la Juve no

MCH ENTUSIASMO INGRESSO NAPOLI MCH

Napoli, che entusiasmo a Dimaro: cori e applausi per Allegri

Haaland conquista Taormina: sorrisi, foto e... in pigiama al compleanno della fidanzata

MCH ARRIVO INTER GERMANIA MCH

L'Inter è arrivata in Germania, qui Chivu prepara il bis scudetto

PANUCCI SU PIRLO CT MCH

Panucci: "Conosco Pirlo, farebbe molto bene. A Dubai lavoro straordinario""

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:50
Juve, Ekhator va subito ko: problema muscolare, al suo posto Openda
16:10
La Juventus riabbraccia Lichtsteiner: l'omaggio prima della sfida con il Basilea
15:10
Le formazioni ufficiali di Basilea-Juventus: Ekhator dal 1'
14:58
Sconfitta 0-4 con l'Arminia, la follia di Rowe: parte male il Bologna di Tedesco
11:28
Bologna, alle 12 l'amichevole con l'Armenia Bielefield: le scelte di Tedesco