Palermo, niente festa promozione anticipata: c'è lo scrutinio elettorale

NO DELLA QUESTURA

La Questura ha negato l'autorizzazione alla sfilata in pullman scoperto

La Questura ha negato l'autorizzazione alla sfilata in pullman scoperto che il Palermo calcio aveva organizzato oggi pomeriggio per celebrare la vittoria dei playoff e la promozione in serie B. Vietato anche qualsiasi altro tipo di manifestazione celebrativa, anche non itinerante, che comporti la presenza di migliaia di persone per la concomitanza con lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni amministrative che si sono tenute domenica. Il Palermo torna in Serie B, i migliori giocatori della storia rosanero















































Non c'è modo e tempo per le forze dell'ordine di garantire la gestione in sicurezza della viabilità e dell'affluenza hanno fatto sapere dalla Questura. La sfilata inizialmente era prevista per martedì, ma ragioni organizzative avevano spinto il club a provare ad anticipare la festa alle 19 di oggi.