Palermo, Ferrero si tira indietro: "Non parteciperò al bando del Comune"

13/07/2019

Marcia indietro di Massimo Ferrero, non sarà lui il futuro del Palermo Calcio. Il presidente della Sampdoria ha infatti annunciato all'ANSA che non parteciperà al bando organizzato dal Comune per la nascita della nuova società rosanero: "Prima che lo dicano gli altri, lo comunico io per evitare speculazione o fraintendimenti: non parteciperò al bando per il nuovo Palermo Calcio. Mi è parso che le condizioni proposte abbiano a che vedere più con un aspetto politico territoriale che non prettamente calcistico. Il sindaco Orlando sta svolgendo al meglio il suo ruolo di primo cittadino in questa direzione" ha dichiarato Ferrero.