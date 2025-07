Inzaghi: "Grande responsabilità allenare il Palermo. Mio fratello torna in Europa tra due anni"

Filippo Inzaghi ha una voglia matta di ricambiare l'entusiasmo e la fiducia che la piazza gli ha manifestato e continua a manifestargli. "C'è una grande atmosfera - sottolinea il nuovo tecnico del Palermo ai microfoni di "Torretta Café", format dei canali ufficiali rosanero - e questo comporta grandi responsabilità ma queste cose mi esaltano e mi auguro insieme ai miei giocatori di essere all'altezza". Il giorno in cui sono arrivato - aggiunge - è stato indimenticabile, avevo percepito un certo entusiasmo, ma pensare a tutta quella gente allo stadio alle sette di pomeriggio sotto quel sole cocente non me lo sarei mai immaginato. Dal giorno che ho saputo che sarei stato l'allenatore del Palermo sento responsabilità. È chiaro che qui è speciale, Palermo è una capitale d'Italia ed è una città con un milione di abitanti. Ho capito dal mio profilo Instagram cosa vuol dire allenare il Palermo, visto che è intasato e non riesco neanche ad aprirlo. Non vedo l'ora di riempire il Barbera e di far capire agli altri come è difficile giocare contro di noi". Con la squadra l'appuntamento è fra dieci giorni, per il ritiro in Val d'Aosta.