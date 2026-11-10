Niente rosso e furia Rabiot: Massa allontana un tesserato del Milan, ma non poteva farlo...

10 Nov 2026 - 12:22
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Massa © Getty Images

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Weekend difficile l'ultimo di Serie A per gli arbitri e in particolare per Davide Massa, finito al centro delle critiche per la mancata espulsione di Marcandalli per fallo da ultimo uomo su Rabiot in Genoa-Milan. Un episodio che ha fatto infuriare il centrocampista francese in campo (è stato ammonito) e anche sui social e che ha fatto arrabbiare anche molti componenti della panchina dei rossoneri, tre dei quali sono stati espulsi e quindi allontanati dal direttore di gara. E il problema è stato proprio questo perché tra loro c'era anche il professore Stefano Mazzoni, responsabile medico della società milanese. Stando alla deroga sanitaria prevista nell’ordinamento Figc infatti, Mazzoni poteva essere espulso da Massa, ma non allontanato dalla panchina poiché unico personale medico disponibile a salvaguardare la salute e l’incolumità dei calciatori (art. 66 co. 6 Noif). Mazzoni è stato riaccompagnato in campo, salterà per squalifica la prossima partita del Milan, a San Siro contro il Frosinone. 

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