Tom Brady lascia il Birmingham, finisce l'esperienza nel calcio inglese

"Il Birmingham City Football Club esprime la sua sincera gratitudine a Tom Brady per il coinvolgimento e il sostegno incrollabile dimostrati al club negli ultimi tre anni". Con un comunicato sul suo sito il club inglese saluta l'ex quarterback della NFL entrato nella società nell'agosto 2023 come azionista di minoranza. Il Birmingham City non ha chiarito le ragioni dell'uscita né il futuro della sua partecipazione azionaria. Una separazione che arriva mentre il la squadra inglese guida la Championship con 29 punti in 15 giornate. "Avere al fianco del club una persona con l'esperienza e la passione di Tom - aggiunge il Birmingham City - è stato davvero straordinario. Il Club non vede l'ora di continuare a costruire su quelle basi, dal campo di allenamento alla comunità di Birmingham". Brady, 49 anni, detiene inoltre quote di minoranza nei Las Vegas Raiders della NFL e nelle Las Vegas Aces della Wnba.