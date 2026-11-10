Aiac, a Gattuso la prima edizione del premio 'Corigliano'

10 Nov 2026 - 12:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

È Rino Gattuso il primo vincitore del Premio 'Ernesto Corigliano', istituito dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Il riconoscimento all'attuale tecnico della Lazio sarà consegnato dal presidente dell'Aiac Renzo Ulivieri il 16 novembre a Coverciano, in occasione della Panchina d'Oro 2026. Il Premio è dedicato all'avvocato cosentino Corigliano, che promosse la costituzione dell'Assoallenatori il 19 settembre 1966. Nel sessantesimo anniversario della fondazione, l'Associazione vuole "ricordare il contributo determinante alla nascita di una organizzazione unitaria degli allenatori, orientata alla tutela della loro professione". Dal 2027 poi il Premio si svolgerà in Calabria, in forma itinerante tra le province della regione. La manifestazione comprenderà un incontro formativo e una seduta del Consiglio Direttivo Nazionale Aiac: il riconoscimento avrà cadenza annuale e sarà destinato a personalità italiane e straniere che abbiano contribuito allo sviluppo del calcio, alla formazione e alla valorizzazione delle professioni rappresentate dall'Aiac. 

Ultimi video

00:34
DICH MANCINI SU SEMI DI NATIONS DICH

Mancini: "Sì, possiamo puntare alla semifinale di Nations"

00:36
MCH ALLENAMENTO BRASILE ANCELOTTI 10/11 MCH

Ancelotti ritrova il Brasile: l'allenamento della Seleçao

02:49
DICH GASP OK DICH

Gasperini: "Siamo competitivi da alcuni mesi"

01:26
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" YAMAL 9/11 SRV

Callegari esalta Yamal: "Ora è un calciatore totale"

01:34
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" IL NAPOLI 9/11 SRV

Callegari boccia il Napoli: "Troppa confusione"

02:27
RULLO SRV NAZIONALE CON MANCINI 9/11 SRV

Mancini rilancia l'Italia: "Semifinali Nations? Tutto è possibile..."

01:46
13 SRV PRESSING A TV SPORTS FESTIVAL 7/11 SRV

Pressing show al Festival dello Spettacolo

02:02
RULLO/13 SRV JUVE PARADOSSO BREMER CAPOCANNONIERE 9/11 SRV OK

Juve, paradosso del gol: il capocannoniere è Bremer

01:49
RULLO/13 SRV UN MILAN INDECIFRABILE 9/11 SRV

Alti e bassi da impazzire: questo Milan è indecifrabile

02:08
Edo Bove a Verissimo: quante emozioni

Edo Bove a Verissimo: quante emozioni

00:52
Mancini carica l'Italia

Mancini carica l'Italia

00:53
Chivu: "Papà non c'è più ma gli parlo ancora"

Chivu: "Papà non c'è più ma gli parlo ancora"

02:03
MCH CRANS MONTANA NAZIONALE 9/11 MCH

Italia, foto di gruppo con i ragazzi di Crans Montana

01:30
DICH BALDINI UDER21 9/11 DICH

Baldini: "Le amichevoli non esistono, quando si gioca per l'Italia

01:20
DICH MANCINI SU GIOVANI E MENO GIOVANI DICH

Mancini: "Calò? Lo chiamo se serve, non perché lo dice il suo agente"

00:34
DICH MANCINI SU SEMI DI NATIONS DICH

Mancini: "Sì, possiamo puntare alla semifinale di Nations"

I più visti di Calcio

Matri con la 9 nel 2013/14 15 presenze in campionato e 1 gol

Matri, racconto shock: "Dopo il flop al Milan sono crollato, pensavo di avere la SLA"

13 SRV INTERVISTA MONZA VARELA SRV

Varela: "Mi ispiro a Benzema, oggi guardo Pio". Poi arriva... una chiamata inaspettata!

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

SPALLETTI ESPLODE MCH

Spalletti esplode in conferenza: "Te l'ho già detto 45 volte"

Icardi-Wanda Nara, pesante lite in strada: interviene la polizia, è coinvolta una delle figlie

RULLO/13 SRV JUVE PARADOSSO BREMER CAPOCANNONIERE 9/11 SRV OK

Juve, paradosso del gol: il capocannoniere è Bremer

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:46
Aggressione allo Stadium durante Juve-Lazio: Daspo per sette tifosi bianconeri
12:30
'Sfumature d'Azzurro' fa tappa a Livorno, mostra da 12 a 16/11
Massa
12:22
Niente rosso e furia Rabiot: Massa allontana un tesserato del Milan, ma non poteva farlo...
12:22
Bayern Monaco, la notizia più bella: Kompany torna ad allenare
12:10
Aiac, a Gattuso la prima edizione del premio 'Corigliano'