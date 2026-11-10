Euro 2032, Uva: "Su stadi accelerazione straordinaria, inizio nuova era"

"Non voglio fare nomi ma in questo caso penso sia giusto dire che Palermo è stato un caso straordinario, perché Palermo non era neanche nei dieci stadi che la federazione italiana aveva segnalato all'Uefa. Palermo in undici mesi ha fatto tutto, questa accelerazione dimostra che dire che in Italia la burocrazia blocca i progetti di sviluppo è un alibi", ha aggiunto il dirigente dell'Uefa, che ha sottolineato come ci sia stata "una congiuntura positiva" perché "molti comuni e regioni la prossima primavera hanno le elezioni, c'è stata una spinta - ha concluso Uva - molti comuni e amministratori sono arrivati al termine del mandato con un bellissimo progetto da devolvere alla città, alle comunità e al tifoso".