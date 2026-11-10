Euro 2032, Uva: "Su stadi accelerazione straordinaria, inizio nuova era"

"Un anno fa i media scrivevano che l'Italia aveva un solo stadio pronto per l'Europeo, ma avevamo sei anni davanti. In un anno c'è stata una accelerazione straordinaria, il fatto che oggi ci siano in Uefa 14 dossier che hanno l'obiettivo di avere un nuovo impianto entro il 2031 o la ristrutturazione di un impianto è un grande fenomeno. In dodici mesi, dai sindaci ai presidenti delle regioni ai club, tutti hanno capito che bisogna mettersi insieme ed accelerare. E tutti ci sono riusciti". Lo ha detto Michele Uva, Executive Director per Euro 2032 Italia, in occasione del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Dai 14 dossier effetto domino sulle infrastrutture in Italia? Per me rappresentano l'inizio di una nuova era, un nuovo impianto può portare tante risorse che permettono stabilità nella programmazione dei club - ha aggiunto - Sono fiducioso, ora bisogna fare l'ultimo scatto pensando che l'infrastruttura è centrale. E poi bisogna formare i manager che gestiscano le infrastrutture".
"Non voglio fare nomi ma in questo caso penso sia giusto dire che Palermo è stato un caso straordinario, perché Palermo non era neanche nei dieci stadi che la federazione italiana aveva segnalato all'Uefa. Palermo in undici mesi ha fatto tutto, questa accelerazione dimostra che dire che in Italia la burocrazia blocca i progetti di sviluppo è un alibi", ha aggiunto il dirigente dell'Uefa, che ha sottolineato come ci sia stata "una congiuntura positiva" perché "molti comuni e regioni la prossima primavera hanno le elezioni, c'è stata una spinta - ha concluso Uva - molti comuni e amministratori sono arrivati al termine del mandato con un bellissimo progetto da devolvere alla città, alle comunità e al tifoso".