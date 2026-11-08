Matri, racconto shock: "Dopo il flop al Milan sono crollato, pensavo di avere la SLA"

E vivere quella fragilità in un mondo come quello del calcio non è stato facile: "Un calciatore pensa di essere un supereroe per la gente, ha paura a parlare di queste cose con l'allenatore, i compagni o il presidente. In questo modo, uno si tiene tutte le paure. Ho avuto la prontezza e il coraggio di dire a Federica (Nargi, la moglie ndr) e ai miei genitori che avevo paura di avere qualcosa. Mi sentivo accudito e protetto, sono andato in analisi e sono stato sempre meglio. Ho ancora piccole paure, faccio esami ogni 6 mesi. Convivo con questo, ma meglio. La nascita delle mie figlie mi ha distolto dal problema".