Icardi-Wanda Nara, pesante lite in strada: interviene la polizia, è coinvolta una delle figlie
L'episodio è avvenuto in Argentina, non lontano da Buenos Aires: l'attaccante ha smentito che esista un ordine d'arresto nei suoi confronti
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Nuovo capitolo dello scontro tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nella giornata di venerdì la donna si è recata di corsa nella casa del calciatore, a Nordelta, città a circa 30 kilometri da Buenos Aires: tra i due è scoppiata una violenta lite in strada con tanto di intervento delle forze dell'ordine. Tutto è iniziato - si legge nella denuncia presentata dalla 39enne alla Procura di Tigre, dopo che "il suo ex compagno ha rimproverato e rinchiuso la figlia undicenne nella sua camera. La bambina ha poi chiesto aiuto tramite un computer portatile e WhatsApp". Secondo quanto rivelano dall'Argentina, sarebbe stato aperto un procedimento per presunte lesioni. Il calciatore inoltre, si sarebbe rifiutato di consegnare alla polizia il device dal quale sarebbe partita la comunicazione della minore.
"A Icardi è stato vietato di avvicinarsi alla figlia per 45 giorni" scrive El Clarin in un articolo pubblicato poche ore fa che prosegue così: "L'ordinanza del tribunale stabilisce che il calciatore non può avvicinarsi a meno di 300 metri dall'abitazione della minore o da qualsiasi altro luogo in cui lei possa trovarsi. Gli è inoltre vietato comunicare con la ragazza in qualsiasi modo, di persona, per telefono, tramite sms, social media o tramite terzi".
Poche ore fa è arrivato anche il comunicato del calciatore: "Mauro Icardi non ha mai picchiato sua figlia - si legge -. Il referto del servizio di emergenza che le ha prestato assistenza è categorico: non sono state riscontrate lesioni. Ci rammarichiamo, ancora una volta, che le bambine vengano esposte e utilizzate come strumento di una disputa tra adulti".
Sul possibile arresto, gli avvocati di Icardi hanno dichiarato: "Non esiste alcun ordine di arresto nei suoi confronti - prosegue la nota -. Possiamo affermare che è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione, ma la riteniamo non necessaria. Per ottenere il computer e il telefono cellulare che sono stati sequestrati sarebbe stato sufficiente disporre che venissero consegnati, con l'avvertimento che, in caso contrario, si sarebbe proceduto al loro sequestro".
"Siamo i primi ad avere interesse affinché tali dispositivi vengano sottoposti a perizia, perché proprio da essi emergerà che i fatti non si sono svolti nel modo in cui sono stati raccontati pubblicamente. Per questo motivo abbiamo chiesto al Pubblico Ministero che, dopo averli sequestrati, li mantenga sotto la propria custodia e responsabilità fino all'esecuzione della perizia. Confidiamo che le indagini permetteranno di fare chiarezza sulla verità dei fatti" conclude la nota.