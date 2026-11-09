Icardi-Wanda Nara, pesante lite in strada: interviene la polizia, è coinvolta una delle figlie

Nuovo capitolo dello scontro tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nella giornata di venerdì la donna si è recata di corsa nella casa del calciatore, a Nordelta, città a circa 30 kilometri da Buenos Aires: tra i due è scoppiata una violenta lite in strada con tanto di intervento delle forze dell'ordine. Tutto è iniziato - si legge nella denuncia presentata dalla 39enne alla Procura di Tigre, dopo che "il suo ex compagno ha rimproverato e rinchiuso la figlia undicenne nella sua camera. La bambina ha poi chiesto aiuto tramite un computer portatile e WhatsApp". Secondo quanto rivelano dall'Argentina, sarebbe stato aperto un procedimento per presunte lesioni. Il calciatore inoltre, si sarebbe rifiutato di consegnare alla polizia il device dal quale sarebbe partita la comunicazione della minore.